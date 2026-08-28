Zakopane mówi „nie”. Pierwsza odmowa ws. małżeństwa jednopłciowego

Zakopiański USC odmówił transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą.

Sprawa trafiła już do procedury odwoławczej.

Od 23 sierpnia urzędy mają wzory dokumentów pozwalające wpisywać takie małżeństwa do polskiego rejestru.

Krakowski USC przyjął w ostatnich tygodniach 25 wniosków o transkrypcję małżeństw jednopłciowych.

Zakopane powołuje się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który uznał nowe przepisy za niezgodne z konstytucją.

Burmistrz Łukasz Filipowicz twierdzi, że sytuacja prawna jest niejednolita i urząd nie chce ryzykować złamania prawa.

Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego dysponują wzorami dokumentów umożliwiającymi wpisanie do polskiego rejestru małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Nie wszystkie samorządy podchodzą jednak do nowych zasad w ten sam sposób.

W Zakopanem wpłynął pierwszy taki wniosek, złożony przez dwóch mężczyzn. Urząd Stanu Cywilnego odmówił dokonania transkrypcji. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, decyzja została zaskarżona i rozpoczęła się procedura odwoławcza.

Burmistrz Zakopanego tłumaczy decyzję

Burmistrz Łukasz Filipowicz przekonuje, że powodem odmowy jest niejasna sytuacja prawna. Wskazuje na różnicę między rozwiązaniami przyjętymi przez rząd a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego.

– Stan prawny w Polsce jest niejednolity, bo z jednej strony mamy wytyczne rządu, a z drugiej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W opinii naszych prawników transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z polskim prawem i nie zamierzamy narażać się na konsekwencje jego łamania – powiedział Filipowicz w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Samorządowiec zastrzegł przy tym, że stanowisko władz miasta nie ma wynikać z niechęci wobec osób LGBT.

Filipowicz podkreślił również, że samorządy na Podhalu przywiązują dużą wagę do tradycyjnego modelu rodziny, który odpowiada oczekiwaniom większości mieszkańców regionu.

– Uważam, że ten zamęt prawny robi społeczności LGBT więcej krzywdy, niż jej pomaga – dodał.

Kraków ma już 25 wniosków

Inaczej sytuacja wygląda w Krakowie. W ostatnich tygodniach do tamtejszego Urzędu Stanu Cywilnego wpłynęło 25 wniosków dotyczących transkrypcji zagranicznych dokumentów potwierdzających małżeństwa par jednopłciowych.

Krakowski urząd deklaruje, że jest przygotowany do ich obsługi zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów.

Sprawa z Zakopanego może więc stać się jednym z pierwszych testów tego, jak w praktyce rozstrzygane będą spory dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych poza Polską.

Poniżej galeria zdjęć: Znane polskie małżeństwa jednopłciowe

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Sonda Czy urzędy powinny transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych? Tak, jeśli wynika to z wyroków sądów Nie, konstytucja na to nie pozwala To powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny Nie mam zdania