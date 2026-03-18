Zakaz używania telefonów w szkołach szybciej niż zakładano! Padła konkretna data

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-18 14:21

Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad przepisami, które mają wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 roku. Decyzja o przyspieszeniu tych działań zapadła po rozmowie minister Barbary Nowackiej z premierem Donaldem Tuskiem.

szkoła

i

Autor: Samuel Steele/ Unsplash.com
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 roku, a decyzja o przyspieszeniu tych działań zapadła po rozmowie minister Barbary Nowackiej z premierem Donaldem Tuskiem.
  • Zakaz ma ograniczyć używanie telefonów przez uczniów podczas zajęć, jednak przewidziane są wyjątki, np. gdy telefon będzie integralnym elementem zajęć dydaktycznych, a decyzję o jego użyciu podejmie nauczyciel.
  • Wprowadzenie zakazu zbiegnie się w czasie ze zmianami w podstawach programowych, a MEN zamierza wdrożyć niektóre działania związane z nowymi regulacjami jeszcze wcześniej.

Minister edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła w Olsztynie, że resort jest na etapie finalizowania regulacji dotyczących zakazu. Jak podkreśliła, proces ten uległ przyspieszeniu:

- W ministerstwie właśnie kończymy prace nad dużą zmianą legislacyjną, bardzo istotną dla szkół, która spowoduje, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych. Jest to decyzja przyspieszona w tej chwili, decyzja przyspieszona też po mojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem – poinformowała.

Zasady i wyjątki

Celem nowych przepisów jest ograniczenie używania telefonów przez uczniów podczas zajęć. Barbara Nowacka zaznaczyła, że choć generalna zasada ma obowiązywać, przewidziane są wyjątki:

- Ale nie może być to norma, bo widzimy jak bardzo uzależnione są dzieci od internetu – dodała.

Wyjątek ma dotyczyć sytuacji, w której telefon stanie się integralnym elementem zajęć dydaktycznych, a decyzję o jego użyciu podejmie nauczyciel.

Wprowadzenie zakazu używania telefonów ma zbiegać się w czasie ze zmianami w podstawach programowych. MEN planuje jednak, że niektóre działania związane z nowymi regulacjami zostaną wdrożone wcześniej.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Barbara Nowacka:

Barbara Nowicka
Galeria zdjęć 21
Sonda
Czy telefony w szkole powinny być zakazane?
EXB wstęp 18.03.2026
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZKOŁA
BARBARA NOWACKA