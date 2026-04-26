Podczas programu "Woronicza 17" w TVP doszło do ostrej wymiany zdań między Alvinem Gajadhurem (PiS) a Robertem Biedroniem (Lewica).

Awantura rozpoczęła się od dyskusji o aferze Zondacrypto, a następnie przeniosła się na temat sytuacji w Kancelarii Prezydenta.

Prowadząca Kamila Biedrzycka musiała interweniować i zagrozić wyłączeniem mikrofonu, aby opanować narastający spór.

Kluczowe momenty konfliktu dotyczyły wzajemnych oskarżeń o "chaos" w obozach politycznych obu uczestników.

Zadyma w studiu na Woronicza. Alvin Gajadhur starł się z Robertem Biedroniem. „Mam panu wyłączyć mikrofon?”

Dyskusja dotyczyła początkowo afery Zondacrypto. Temat zszedł jednak w pewnym momencie na sytuację w Kancelarii Prezydenta. Reprezentant PiS-u zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi paraliżowanie działań Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzio o braku zgody na wydanie poświadczenia bezpieczeństwa, a co za tym idzie — odcięcie szefa BBN-u od większości kluczowych informacji niejawnych. – Pan Cenckiewicz był prześladowany tak naprawdę – stwierdził były minister infrastruktury w rządzie Zjednoczonej Prawicy Alvin Gajadhur. – Męczennik! – odparował ironicznie Robert Biedroń, europoseł Lewicy. I wtedy się zaczęło.

– W Kancelarii Prezydenta jest chaos – zaczął Biedroń. W pół słowa przerwał mu Gajadhur: – A pan pracuje w kancelarii? Chaos to jest u was, w koalicji 13 grudnia. Kamila Biedrzycka zagroziła nawet byłemu ministrowi wyłączeniem mikrofonu.

Fragmenty programu Gajadhur opublikował na X.

To nie pierwszy raz, gdy był minister wdaje się w słowne przepychanki. W przeszłości do takich scysji doszło m.in. w Wieczornym Expressie, programie publicystycznym na żywo "Super Expressu", prowadzonym przez szefa działu Polityka, Kamila Szewczyka. Więcej znajdziessz TUTAJ.

