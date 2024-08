Zadowoleni posłowie PiS wychodzą ze spotkania z Jarosławem Kaczyńskim

Prezes PiS o „skandalicznej” decyzji PKW

Jak ocenił na piątkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński, decyzja PKW jest "skandaliczna" i "w sposób demonstracyjny narusza zasadę równości". "Już pierwsza decyzja o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych wszystkich pozostałych partii parlamentarnych poza PiS zapadła w sytuacji, w której sytuacja prawna wszystkich tych formacji była taka sama - wobec wszystkich były zastrzeżenia, wszędzie te zastrzeżenia nie sięgały sumy 1 proc. wydatków, czyli miały charakter bagatelny i nie były podstawą do odrzucenia sprawozdania" - mówił prezes PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego, decyzja PKW jest następstwem działań PO przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. "W tej chwili można już powiedzieć o pewnej zmianie nastrojów społecznych, i to nie jest zmiana korzystna dla obecnej władzy. Niebezpieczeństwo przegranej w razie prowadzenia normalnych procedur wyborczych, na normalnych zasadach równości różnych partii, jest bardzo poważne. Oczywiście w tej chwili w pierwszym rzędzie chodzi o wybory prezydenckie" - powiedział prezes PiS.

PiS prosi o wsparcie. Kwestie finansowe musiały pojawić się na spotkaniu

"My będziemy walczyli, ale potrzebujemy w tej chwili pomocy ze strony społeczeństwa, pomocy finansowej" - mówił Kaczyński.

Prezes PiS zaapelował "do wszystkich polskich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli, także w tych ostatnich wyborach, by nawet niewielkie sumy, nawet typu 10 złotych, przekazywali na nasze konto". "Wszystko to może się złożyć na naprawdę przyzwoite sumy, które pozwolą nam na zwykłe kontynuowanie działalności partyjnej, ale przede wszystkim na to, by przeprowadzić kampanię prezydencką, bo ona w tej chwili jest w centrum" - mówił.

Skarbnik PiS Henryk Kowalczyk podkreślił, że zgodnie z prawem, partia może przyjmować darowizny i składki od członków partii. "Darowizny możemy przyjmować poprzez wpłaty na konto bankowe przelewem, nie gotówką" - mówił.