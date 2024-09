Zadali Tuskowi pytanie o Kaczyńskiego. Jego reakcja wiele zdradza

- Tak, prognozy nie były wtedy przesadnie alarmujące. To, co było dla mnie kluczowe, to było pierwsze posiedzenie sztabu. To był piątek, 13 września, o 8 rano. Jeszcze nigdzie nie było wysokiej wody, nie było mowy o wysokiej wodzie w Polsce. Przygotowaliśmy te działania sztabowe i kryzysowe z odpowiednim wyprzedzeniem. Gdybym słuchał prognoz, które wtedy nie były przesadnie alarmujące, jak wtedy powiedziałem, gdybym nie miał doświadczenia z roku 2010, to być może podobnie jak niektórzy uznałbym, że skoro prognozy nie są przesadnie alarmujące, to nie ma czym się przejmować. Ale w tej samej wypowiedzi powiedziałem, niezależnie od tego, na ile te prognozy nie są przesadnie alarmujące, musimy być zmobilizowani. Bo nie ulega wątpliwości, że dojdzie do dramatycznych zdarzeń - powiedział lider PO.