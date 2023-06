Zadaj pytanie Sławomirowi Mentzenowi NA ŻYWO. Taka okazja w "Wieczornym Expressie" 22.06

Coraz dłuższe kolejki do badań

Już w czwartek 22.06 widzowie "Wieczornego Expressu" będą mieli okazję zdać goszczącemu w studiu Sławomirowi Mentzenowi pytanie na żywo. Wystarczy zadzwonić w czasie trwania audycji. O co można zapytać dzisiejszego gościa redaktora Kamila Szewczyka? Tematami rozmowy będą sprawy związane z Unią Europejską, obecną władzą, sobotnią konwencją Konfederacji, powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu w roli wicepremiera, a także o podatkach, i akcji Piwo z Mentzenem. Zapraszamy już od 18:00 na kanał Super Expressu na You Tube oraz na stronę SE.pl.