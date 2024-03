i Autor: Urząd Miasta w Gdyni Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km

O co chodzi?

Za granicą porównują Mierzeję Wiślaną do Kanału Sueskiego! Jednoznaczna ocena

W Polsce przekop Mierzei Wiślanej budził bardzo różne emocje. Nie wszyscy byli pozytywnie nastwieni do tego projektu, nie brakło też słów krytyki. Tymczasem brytyjski "Daily Express" porównał go do Kanału Sueskiego. Jak za granicą oceniają przedsięwzięcie?