Z tym Brzoska przyjdzie do Tuska. Ujawniamy szczegóły

SE dotarł do sensacyjnych wieści z kuluarów zespołu Rafała Brzoski, którego prace mają na celu uwolnienie i pobudzenie polskiej gospodarki.

Jego lider już na pierwszym spotkaniu ze swoim Zespołem zadeklarował, że nie może dać się wykorzystać politycznie, ale powiedział, że zgodził się na propozycję premiera – bo absolutnie powinniśmy wykorzystać szansę, aby politycy wszystkich opcji w końcu zaczęli się interesować tematem polskiej gospodarki i rozwoju.

Dowodem na apolityczność ma być już wybór nazwy zespołu. Brzoska miał się nie zgodzić na polską wersję amerykańskiego Departamentu Efektywności Rządowej” (DOGE) Elona Muska i odrzucił stanowczo wszystkie porównania z nim. Zamiast tego postawił na swój autorski pomysł, czyli „Inicjatywę Polskiej Przedsiębiorczości SPRAWDZAM!”. Z naszych informacji wynika, że Brzoska chce w ten sposób podkreślić niezależność i eksperckość swojego zespołu. Będziemy patrzeć ministrom na ręce, a nie ich klepać po plecach – słyszymy od jednego z prawników zaangażowanych w projekt.

Prace zespołu będą transparentne

Mamy również sensacyjne doniesienia, że w najbliższy poniedziałek pierwsze propozycje zespołu mają zostać przedstawione do wglądu całej Polsce na specjalnie stworzonej do tego stronie internetowej! Dodatkowo, pogłębione wyniki prac mają trafiać nie tylko na biurko szefa rządu, lecz także do liderów wszystkich partii politycznych.

Brzoska miał wyraźnie zastrzec podczas wczorajszego roboczego spotkania zespołu, że cały projekt ma być od samego początku transparentny i ma się w pierwszej kolejności skupić na wsparciu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i zwykłych obywateli.

Zgłosiło się już kilkuset przedsiębiorców

Redakcja SE rozmawiała z jednym z doradców, który na bieżąco opiniuje propozycje zmian deregulacyjnych omawianych przez zespół SPRAWDZAM. Podkreślił on, że – wbrew niektórym głosom – to nie korporacje, banki i duże firmy mają skorzystać na proponowanych zmianach. Oni mają się całkiem nieźle, lecz to ci na „dorobku” potrzebują naszej pomocy i uwagi, a szczególnie realnego wsparcia w walce z biurokratyczną machiną, ale też z nierzetelnymi, a większymi kontrahentami.

Jak ustaliliśmy, do zespołu zgłosiło się już kilkuset przedsiębiorców pragnących włączyć się w pracę zespołu. Warunkiem udziału jest gotowość pracy bez wynagrodzenia – pro bono, aby nie zwiększać kosztów i rozmiaru biurokracji.

Ma być również powołana niezależna rada ekspercka, która ma doradzać, nie tylko w zakresie deregulacji, ale przede wszystkim w technologicznej rewolucji polskiej gospodarki. To może tłumaczyć, czemu w spotkaniach zespołu udział wzięła Anna Streżyńska, była Minister Cyfryzacji.

To rząd napisze ustawy

Sama lista projektów jest pilnie strzeżona. Udało nam się tylko ustalić, że niektóre z nich mają znacznie ukrócić władzę urzędników, często nadużywaną w relacji z przedsiębiorcami i obywatelami. Zgodnie z jednym z proponowanych rozwiązań: terminy instruktażowe mają stać się terminami wiążącymi biurokrację, a brak odpowiedzi ma być traktowane jako zgoda. Wszyscy się zgadzają, że przeciąganie terminów ustawowych przez urzędników jest prawdziwą zmorą dla firm i wszystkich obywateli.

Jak podają nasi informatorzy, sensację podczas zespołu miał wywołać stanowcze postawienie przez Brzoskę sprawy, że nie zgodzi się on, aby zespół mógł się ograniczać do rozporządzeń i instrukcji, a rządowi mają zostać przedstawione również konkretne rozwiązania, które wymagają zmian ustawowych. Nasz informator podaję, że zespół zgodnie stwierdził, że nie będzie wyręczał rządu w pisaniu potrzebnych ustaw, lecz przedstawi problemy, które dokuczają obywatelom i przedsiębiorcom, a następnie propozycje rozwiązań prawnych. Rolą rządu jest pisanie ustaw. Nie jesteśmy lobbystami - miał powiedzieć jeden z młodych naukowców biorących udział w pracach zespołu.

Poprosiliśmy o komentarz samego Rafała Brzoski ten jednak odmówił wywiadu.– "Zgłoszeń do zespołu oraz postulatów zmian jest już kilka tysięcy. Pracujemy intensywnie nad planem" – powiedział nam krótko Rafał Brzoska, zastrzegając, że nie chce udzielać dalszych komentarzy.

W kuluarach słychać jednak jedno: będzie się działo. Czy premier Tusk spełni oczekiwania? Czy opozycja dołączy do dyskusji? Jedno jest pewne: Polscy przedsiębiorcy mówią dzisiaj głośne – SPRAWDZAM!

