Nie weszli na posesję

Z samego rana policja pojawiła się w domu Zbigniewa Ziobry! Mamy zdjęcia

W piątek 31 stycznia policjanci zawitali do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ma to związek z decyzją sądu o przymusowym doprowadzeniu polityka na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Funkcjonariusze nie zastali go na miejscu.