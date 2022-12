Z ostatniej chwili! Operacja kardiologiczna Tomasza Lisa zakończona. Ważna wiadomość

Tomasz Lis w połowie października przeszedł czwarty udar. Doszło do niego tuż po maratonie w Chicago, do którego dziennikarz długo się przygotowywał i był bardzo szczęśliwy z udziału w biegu. Niestety, zaraz potem trafił na oddział neurologiczny, gdzie lekarzom udało się pomóc byłemu redaktorowi naczelnemu „Newsweeka”. Przy okazji odkryto u niego wadę serca, którą sam zainteresowany kolokwialnie nazywał dziurą w sercu. To ona najpewniej doprowadziła do udaru. Tomasz Lis został przetransportowany do szpitala w Aninie, gdzie został gruntowanie przebadany kardiologicznie. Okazało się, że konieczna będzie operacja. Dziennikarz spędził listopad na spacerach i przygotowywaniach do zabiegu, a 4 grudnia już oczekiwał na operację. W poniedziałek przed południem zabrano go na operację. Na szczęście wszystko przebiegło bez problemów. - Dziękuję wszystkim za dobre słowa i życzenia. Już po wszystkim. Jest dobrze! – przekazał dziennikarz na Twitterze. Dla fanów to ważna wiadomość! W komentarzach momentalnie zaroiło się od życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Teraz Tomasz Lis musi przejść przez rekonwalescencję.

Dziękuję wszystkim za dobre słowa i życzenia. Już po wszystkim. Jest dobrze !💪👍— Tomasz Lis (@lis_tomasz) December 5, 2022

