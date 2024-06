Z konta PiS komornik zabierze prawie 100 tys. zł?! Wszystko przez Ryszarda Czarneckiego

Podczas tegorocznej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego na terenie dróg powiatu ostrowskiego na barierkach ochronnych przy skrzyżowaniach pojawiły się banery wyborcze byłego Ryszarda Czarneckiego (PiS). Dyrektor ostrowskiego PZD powiedział, że w związku z zaistniałą sytuacją, instytucja musiała wszcząć procedurę wyjaśniającą. Okazało się, że komitet wyborczy PiS nie wystąpił w tej sprawie o wydanie zgody. - Komitet otrzymał od nas pouczenie oraz informację, że mogą zwrócić się do nas o wydanie zgody w normalnym trybie i taką zgodę otrzymają – powiedział Śniegowski.

PiS o zgodę jednak nie wystąpiło. - W zamian otrzymaliśmy dziwne wyjaśnienia, z których wynikało, że to my mamy udowodnić im, że to oni wywiesili banery. Po konsultacjach z prawnikami ustaliliśmy, że nie musimy zastanawiać się, kto wieszał plakaty, tylko czyja jest to własność. Dlatego zostały wydane decyzje i naliczone kary na komitet za wywieszenie banerów bez wymaganej zgody – powiedział dyrektor.

Komitet PiS odwołał się od decyzji PZD i sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. - Wszystkie nasze decyzje zostały przez SKO utrzymane w mocy. Łącznie komitet musi zapłacić blisko 100 tys. zł kary – powiedział dyrektor. Zaznaczył, że gdyby wystąpiono o zgodę, to opłaty za wywieszenie banerów byłyby 10 razy niższe od wymierzonej kary. - Komitet mógł też usunąć banery po naszej interwencji i wówczas nie poniósłby żadnych kosztów – dodał.

Sprawa została skierowana do egzekucji i - jak dodał dyrektor - za pośrednictwem Urzędu Skarbowego trafi do komornika. Komitet wyborczy PiS może odwołać się do wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niezależnie od przyjętego w sprawie przez komitet trybu postanowienie musi być wykonane.

Polskiej Agencji Prasowej nie udało się skontaktować z Ryszardem Czarneckim w tej sprawie.

