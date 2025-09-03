Wzruszający gest Amerykanów! Przelot myśliwców w hołdzie zmarłego majora Krakowiana

Osiem myśliwców przeleci nad Waszyngtonem, gdy prezydent Polski Karol Nawrocki przybędzie na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przelot ma uhonorować relacje polsko-amerykańskie i pilota F-16 Macieja Krakowiana, który w ubiegłym tygodniu zginął w katastrofie - przekazał Biały Dom.

Trump czeka na Nawrockiego

„Prezydent Trump nie może doczekać się przyjęcia w Białym Domu prezydenta Nawrockiego, który niedawno wygrał w historycznych wyborach w Polsce” - przekazała w rozmowie z Fox News rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, cytowana przez PAP.

Jak dodała, przelot samolotów ma „upamiętnić odważnego polskiego pilota myśliwców, który tragicznie, zbyt wcześnie, zginął i uhonorować wyjątkowe relacje między naszymi dwoma krajami”.

Cztery myśliwce F-16 zostaną wysłane na cześć pilota majora Macieja „Slaba” Krakowiana, który zginął 28 sierpnia podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.

Myśliwce jako symbol relacji Polski z USA

Kolejne cztery F-35 mają przelecieć nad Białym Domem w celu uhonorowania relacji polsko-amerykańskich.

Fox News podkreślił, że nie będzie to pierwszy przelot nad Białym Domem podczas wizyty polskiego prezydenta. Podobny zorganizowano w 2019 r., w trakcie pierwszej kadencji Trumpa, gdy do Waszyngtonu przybył ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Jak wynika z harmonogramu wizyty opublikowanego przez KPRP, amerykański przywódca powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce).

