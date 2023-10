Marcin Józefaciuk wybrany na posła. To jeden z najbardziej znanych nauczycieli w kraju

Znamy już nazwiska wszystkich posłów wybranych w wyborach 2023. Jeden z mandatów zdobył Marcin Józefaciuk, nauczyciel oraz były dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Ten belfer to postać nietuzinkowa nie tylko dlatego, że ozdobił swoje ciało licznymi tatuażami. Józefaciuk jest prowadzącym programu TVN "Nastolatki rządzą… kasą", a w zeszłym roku zrobiło się o nim głośno, gdy wyszło na jaw, że uczy aż siedmiu przedmiotów. Prowadził zajęcia z: języka angielskiego, języka obcego zawodowego, wychowania fizycznego, fizyki, etyki, informatyki oraz jako wychowawca w klasie przygotowawczej dla Ukraińców. Do wieloprzedmiotowości zmusiły go problemy ze znalezieniem osób chętnych do pracy w szkole. Przykładowo nauczyciela fizyki szukał przez dwa lata.

Marcin Józefaciuk jest także ultramaratończykiem. W ramach wyzwania związanego z obchodami 600-lecia Łodzi, przez 6 miesięcy biegał po 60 km dziennie. Podjął również próbę pobicia rekordu Guinnessa w biegu na bieżni. Pokonał wówczas dystans ponad 700 km.

Ile głosów zdobył Marcin Józefaciuk?

W wyborach parlamentarnych Marcin Józefaciuk kandydował z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 9, obejmującym miasto Łódź oraz powiat łódzki wschodni i powiat brzeziński. Zdobył 8893 głosy, niemal wszystkie zostały oddane w mieści Łodzi. To pozwoliło na wyprzedzenie między innymi wieloletniej posłanki Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. Józefaciuk nie należy do partii politycznej.

