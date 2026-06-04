Wypadek Łukasza Litewki: Śledczy ujawniają, co widać na nagraniach. Nowe, kluczowe fakty w sprawie

4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w historii Polski, symbolizująca upadek komunizmu, a Jarosław Wałęsa przypomniał o niej w poruszający sposób.

Polityk opublikował archiwalne zdjęcie Lecha Wałęsy, dołączając krótki, ale wymowny wpis o narodzinach wolnej Polski.

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Śledztwo w sprawie wypadku Łukasza Litewki – najnowsze ustalenia prokuratury

Od tragicznego zdarzenia, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka, minął ponad miesiąc. Śledztwo prowadzone przez sosnowiecką prokuraturę wciąż trwa, a jego celem jest precyzyjne odtworzenie przebiegu wypadku i ustalenie odpowiedzialności. W ostatnich dniach czerwca 2026 roku śledczy podzielili się kluczowymi informacjami pochodzącymi z analizy materiałów dowodowych, które mogą mieć istotny wpływ na ostateczne wnioski.

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Co ujawniły nagrania z monitoringu?

Jednym z najważniejszych dowodów w sprawie są zapisy z kamer monitoringu, które zarejestrowały trasę przejazdu zarówno posła Litewki, jak i 57-letniego kierowcy drugiego pojazdu. Jak poinformował „Fakt” prok. Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, analiza tych materiałów została już zakończona.

Na nagraniach widać, jak pojazdy obu uczestników zdarzenia przemieszczają się przez poszczególne punkty miasta. Kluczowe ustalenia dotyczą zachowania posła tuż przed tragedią.

„U pokrzywdzonego widać, że ma obie ręce na kierownicy. Widoczna jest także słuchawka. W momencie tragedii poseł Lewicy rozmawiał przez zestaw słuchawkowy” – przekazał prokurator Kilian.

Stan kierowcy w momencie zdarzenia – kluczowe ekspertyzy

Równolegle do analizy nagrań, prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych 57-letniego kierowcy, który jest podejrzanym w sprawie. Ekspertyzy laboratoryjne jednoznacznie wykluczyły, by mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających, które mogłyby zaburzyć jego koncentrację i czas reakcji. Potwierdzono również, że w chwili wypadku nie korzystał on z telefonu komórkowego. Te ustalenia są niezwykle ważne dla oceny jego stanu psychofizycznego w momencie zdarzenia.

Rekonstrukcja tragicznego zdarzenia. Na co czeka prokuratura?

Mimo zgromadzenia obszernego materiału dowodowego, w sprawie wciąż brakuje jednego, kluczowego elementu – naocznego świadka wypadku. Śledczy przesłuchali wiele osób, jednak żadna z nich nie widziała samego momentu zderzenia.

Obecnie priorytetem dla prokuratury jest uzyskanie opinii biegłych dotyczącej szczegółowej rekonstrukcji wypadku. Eksperci z zakresu badania wypadków drogowych pracują nad odtworzeniem przebiegu zdarzenia krok po kroku, biorąc pod uwagę prędkość pojazdów, warunki na drodze, czas reakcji kierowców oraz zebrane ślady. Opinia ta będzie miała fundamentalne znaczenie dla ostatecznego ustalenia przyczyn i okoliczności tragedii.

Śledczy przewidują, że zakończenie postępowania i skierowanie ewentualnego aktu oskarżenia do sądu nastąpi jesienią 2026 roku.

Poniżej galeria zdjęć: Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej

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