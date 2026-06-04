Kaczyński wciąż spłaca kredyt w SKOK Stefczyka. Tyle zostało do oddania

Jarosław Kaczyński pokazał nowe oświadczenie majątkowe.

Prezes PiS wykazał 363 406,99 zł oszczędności.

W 2025 roku otrzymał 140 906,97 zł emerytury.

Do tego doszło uposażenie poselskie i dieta parlamentarna.

Kaczyński nadal spłaca kredyt w SKOK Stefczyka.

Jarosław Kaczyński pokazał majątek

Na stronie Sejmu pojawiły się najnowsze oświadczenia majątkowe posłów. Wśród nich jest dokument Jarosława Kaczyńskiego, sporządzony 8 kwietnia 2026 roku i obejmujący dane za 2025 rok. Prezes PiS wpisał w nim 363 406,99 zł oszczędności.

Kwota jest wysoka, choć niższa niż w poprzednim oświadczeniu. Rok wcześniej Kaczyński miał wykazywać 380 944 zł. Różnica wynosi więc ponad 17 tys. zł.

Lider PiS nie wpisał oszczędności w walutach obcych. Nie wykazał też papierów wartościowych ani udziałów w spółkach. W dokumencie pojawia się natomiast dobrze znana pozycja dotycząca nieruchomości.

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Dom, emerytura i poselskie dochody

Jarosław Kaczyński jest współwłaścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych. Cała nieruchomość została wyceniona w oświadczeniu na 2,2 mln zł. Prezes PiS wskazał również, że pełni funkcję przewodniczącego rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, ale jest to funkcja honorowa i bez wynagrodzenia.

W 2025 roku Kaczyński otrzymał 140 906,97 zł emerytury. Do tego doszło 138 413,16 zł sejmowego uposażenia oraz 47 603,76 zł diety parlamentarnej. Razem daje to ponad 326 tys. zł wykazanych przychodów z tych trzech pozycji.

Najbardziej czytelniczo działa jednak inny fragment dokumentu. Chodzi o kredyt, który prezes PiS nadal spłaca.

Kaczyński nadal spłaca kredyt w SKOK

Z oświadczenia wynika, że Jarosław Kaczyński wciąż ma zobowiązanie w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na koniec 2025 roku do spłaty pozostało 29 660,49 zł. W poprzednim oświadczeniu saldo tego kredytu wynosiło 45 404,47 zł.

Zadłużenie zmniejszyło się więc o ponad 15 tys. zł. Kredyt wciąż pozostaje jednak widoczny w majątku lidera największej partii opozycyjnej. W dokumencie nie ma informacji o samochodzie ani innych ruchomościach o wartości powyżej 10 tys. zł. Majątek Kaczyńskiego, przynajmniej w oświadczeniu, jest więc dość przewidywalny: oszczędności, udział w domu, emerytura, dochody poselskie i kredyt.

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