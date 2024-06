i Autor: Fot. Artur Barbarowski/East News

Czy wywalczy reelekcję?

Wyniki wyborów europejskich 2024. Czy Beata Szydło zostanie europosłanką?

Wyniki wyborów europejskich 2024. Kandydatem PiS w okręgu numer 10 obejmującym województwo małopolskie i świętokrzyskie była Beata Szydło, która z listy Prawa i Sprawiedliwości startowała z miejsca numer 1. W poprzednich wyborach do europarlamentu była premier zdobyła rekordową liczbę głosów (i to w skali całej Europy). Czy również tym razem Beata Szydło otrzymała wystarczającą liczbę głosów, by pozostać europosłem i utrzymać mandat?