Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak głosowały kobiety, a jak mężczyźni? Wyniki exit poll

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

Znamy już pierwsze, sondażowe wyniki exit poll dotyczące wyborów do europarlamentu 2024. Z zebranych danych wynika, że KO uzyskała najlepszy wynik 38,2 proc., co przekłada się na 21 mandatów. Miejsce drugie zajęło PiS 33,9 proc., uzyskujące 19 mandatów. Natomiast trzecie miejsce, co może być zaskoczeniem, zajęła Konfederacja z wynikiem 11,9 proc., będzie ona miała 6 mandatów. Trzecia Droga uzyskała 8,2 proc., co daje jej 4 mandaty, a Lewica z wynikiem 6,6 proc. może liczyć na 3 mandaty.

Tak głosowali Polacy: kobiety i mężczyźni

Na KO zagłosowało w niedzielę 40,9 proc. kobiet oraz 35,9 proc. mężczyzn biorących udział w wyborach. Zbliżony był wynik Prawa i Sprawiedliwości w obu grupach - na partię Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 33,7 proc. kobiet oraz 32,5 proc. mężczyzn. Największa różnica w preferencjach wyborczych ujawniła się w poparciu dla Konfederacji, która ma dwukrotnie większy elektorat męski - głosowało na nią 16,3 proc. mężczyzn. W przypadku kobiet było to 8,1 proc. Różnice widać też w poparciu dla Lewicy, która przekonała do siebie więcej wyborczyń (7,8 proc.) niż wyborców (5,8 proc.). W przypadku Trzeciej Drogi wyniki w podziale ze względu na płeć są podobne: zagłosowało na nią 8,5 proc. kobiet i 8,1 proc. mężczyzn.

Ipsos przeprowadził badanie exit poll przed 845 losowo wybranymi lokalami wyborczymi w całej Polsce. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybierali 53 europosłów spośród ponad tysiąca kandydatów. Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych było w sumie 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbywały się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach - 7. W tegorocznych wyborach do PE w Polsce wybieraliśmy 53 europosłów (o jednego więcej niż poprzednio) spośród 1019 kandydatów.

NIŻEJ ZDJĘCIA GŁOSUJĄCEGO LECHA WAŁĘSY

