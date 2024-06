W niedzielę (9.06.24) Polacy wzięli udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W sumie zasiądzie w nim 720 deputowanych z państw należących do UE, z Polski do Brukseli polecą 53 osoby. Ich kadencja będzie trwała 5 lat: od 2024 do 2029 roku. Znamy już wyniki exit poll, według których wybory do parlamentu ue 2024 wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,2 procent. Drugie miejsce zajął PiS - 33,9 procent. Frekwencja wyniosła 39,7 proc. wynika z danych Ipsos.

Wyniki exit poll dostarczyły nam ciekawych informacji na temat tego, jak głosowano w poszczególnych województwach, miastach i wsiach.

Wybory europejskie 2024. Wyniki exit poll. Jak głosowano w miastach i wsiach?

Jeśli chodzi o frekwencje, to najniższa była na wsiach (około 35 proc). Zdecydowanie wyższa w dużych miastach 41 - 50 procent. W miastach liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców frekwencja w wyborach do europarlamentu wyniosła 45 procent.

O tym, kto zdobędzie mandat, dowiemy się za kilkanaście godzin, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza opublikuje wyniki głosowania.

Po co komu Parlament Europejski? Czy strzelać do migrantów? Konfederacja vs. Zieloni | Super Ring