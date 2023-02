Wyjątkowy raport "Rok wojny" w "Super Expressie". Tak powstawał jedyny taki projekt wideo w Polsce!

Raport Specjalny SE "Rok wojny". Program w rzeczywistości rozszerzonej

Studio, jakie zobaczyli w ubiegły piątek, 24 lutego widzowie na SE.pl oraz na profilach SE na Facebooku i YouTube to nie efekt wyobraźni grafika. Aby pokazać Państwu w jak najbardziej wiarygodny i realny sposób ogrom tragedii, jaką jest wojna w Ukrainie, użyliśmy technologii rozszerzonej rzeczywistości znanej z wysokobudżetowych produkcji telewizyjnych. - To szczególny dzień, więc dobrze, że mogliśmy go zaprezentować w szczególnej, fenomenalnej wręcz oprawie - mówi Jan Złotorowicz, pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu". - O wojnie cały czas informujemy, cały czas o niej rozmawiamy i zapraszamy do naszego studia ekspertów i zwykłych ludzi, Ukraińców, którzy opowiadają, co tam się dzieje - podkreśla Jan Złotorowicz.

Modele 3D pomogły nam pokazać ukraińskie miasta po atakach Rosji

"Rok wojny" był pięciogodzinnym programem na żywo prowadzonym przez dziennikarzy SE i z udziałem ekspertów oraz zwykłych ludzi. - Jak rok temu, tak i dziś czujemy dziennikarski obowiązek dostarczenia najwyższej jakości informacji - mówi z kolei Jędrzej Nowak, dyrektor Audio-Wideo w spółce Time SE, która jest wydawcą SE. Podkreśla, że raport "Rok wojny" był wyjątkowy pod względem sposobu pokazania widzom wojny w Ukrainie. W "Super Expressie" wykorzystaliśmy bowiem najnowszą technologię, modele 3D - assety przedstawiające zeskanowane ukraińskie miasta po rosyjskich atakach. - To jest efekt pracy kilkudziesięciu osób, które stworzyły absolutnie unikatowy projekt, jeśli chodzi o rynek onlajnowego wideo w Polsce - zaznacza Jędrzej Nowak.

Raport "Rok wojny" to jedyny taki program wideo online w Polsce

Warto podkreślić, że technologia użyta podczas nagrania raportu "Rok wojny" do tej pory zarezerwowana była dla dużych stacji telewizyjnych. - W technologii set extension mamy do czynienia ze zmieszaniem scenografii wirtualnej oraz rzeczywistej, a wszystko odbywa się w prawdziwym studiu – mówi Martynian Rozwadowski, kierownik produkcji w Veles Productions. Jak wyjaśnia, na potrzeby „Roku Wojny” w "Super Expressie" sięgnęliśmy po technologie pozwalające wykorzystać realistyczne scenografie wirtualne oparte o silnik graficzny czasu rzeczywistego Unreal Engine 5.1. A tego w transmisjach online jeszcze nie było.

Dodajmy, że "Super Express" jest liderem w segmencie wideo online w polskim internecie. Również SE.pl pozostaje zdecydowanym liderem zasięgowym wśród platform dzienników ogólnopolskich, zajmując 1. miejsce w zestawieniu serwisów gazetowych w Polsce. Liczba realnych użytkowników se.pl: ponad 12 milionów.