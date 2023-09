Wydały się szczegóły konwencji PiS! Czego można się spodziewać?

Tadeusz Rydzyk o wyborach. Jedna rzecz mocno go niepokoi

Wawrzyk wyszedł ze szpitala. Teraz przesłucha go prokuratura

Ozdoba: Stuhr, Kozidrak, Holland to patoelita Tuska

Konwencja PiS to ambitne przedsięwzięcie, które będzie rywalizowało z Marszem Miliona Serc, organizowanym przez lider PO Donalda Tuska. To, co zostanie powiedziane, może mieć znaczący wpływ na wybory parlamentarne, które odbędą się zaledwie dwa tygodnie po tych wydarzeniach.

Jak informuje portal wPolityce, konwencja odbędzie się w katowickim „Spodku”, a hasłem przewodnim będzie „Bezpieczna Polska”, korespondująca z hasłem wyborczym PiS-u – „Bezpieczna Przyszłość Polaków”.

- To wynika z całej linii kampanii PiS, która toczy się pod hasłem „Bezpieczna Przyszłość Polaków”. Konwencja ma charakter mobilizacyjny dla struktur partii na ostatniej prostej kampanii, ma dać energię do intensywnej kampanii bezpośredniej. PiS zdaje sobie sprawę, że dotarcie z bezpośrednim przekazem do wyborców jest kluczowe dla wyniku tych wyborów – mówił informator portalu.

Jak wskazuje wPolityce, podczas konwencji ma zostać poruszona kwestia referendum i jego istotnej roli dla przyszłości Polaków. Na konwencji ma się pojawić Jarosław Kaczyński i inni liderzy jego ugrupowania. Portal podał także, ze wewnętrzne sondaże PiS-u dają im szansę na samodzielne rządy.

Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS! Pytanie 1 z 14 Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość? Kornel Morawiecki Lech i Jarosław Kaczyńscy Antoni Macierewicz Zbigniew Ziobro Dalej