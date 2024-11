Wybory w USA zagrożone przez pogodę! Powodzie zatrzymają wyborców w domach?

Wybory USA 2024: Czy dojdzie do ponownego liczenia głosów?

Największe zagrożenie powodziowe dotyczy stanów takich jak Teksas, Missouri, Illinois i Floryda. W tych miejscach burze mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić wyborcom dotarcie do urn. Lokalne władze ostrzegają przed zalaniem dróg i budynków. W regionach, gdzie różnica głosów może być minimalna, każdy głos ma znaczenie, a pogodowe przeszkody mogą wpłynąć na wyniki.

Pogoda – „czarny koń” wyborów USA 2024

Frekwencja wyborcza może znacząco spaść, jeśli warunki atmosferyczne będą groźne. Niektórzy wyborcy mogą zrezygnować z głosowania, jeśli dotarcie do lokali będzie niebezpieczne. Obie partie mogą stracić głosy z powodu trudności pogodowych, a każdy głos ma kluczowe znaczenie. Tym razem to pogoda staje się nieoczekiwanym wyzwaniem dla kandydatów.

Czy ekstremalne warunki pogodowe wpłyną na wynik?

Mieszkańcy zagrożonych obszarów, jak Teksas, Missouri i Illinois, już teraz otrzymują ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym. Ulewy mogą zmniejszyć frekwencję, zwłaszcza na terenach wiejskich i trudno dostępnych. W przypadku niskiej liczby głosów ostateczny wynik może zostać przesądzony przez tych, którzy dotarli do urn. To może stworzyć przewagę dla jednego z kandydatów, nawet jeśli wynik nie odzwierciedlałby faktycznych preferencji mieszkańców.

Zagrożenie powodziowe to dodatkowy czynnik, który może wpłynąć na wybory USA 2024. W przeszłości pogoda już odgrywała rolę w ograniczaniu frekwencji wyborczej. Czy w tym roku będzie podobnie? Z każdą burzą rośnie niepewność, a wyborcy oraz obserwatorzy śledzą, jak pogoda wpłynie na wyniki.Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą potrwać kilka dni. Kluczowe stany są narażone na dalsze pogorszenie sytuacji. Mieszkańcy są proszeni o śledzenie prognoz i stosowanie się do ostrzeżeń, by uniknąć niebezpieczeństwa.

Major flash flooding occurring in parts of Eastern Missouri! We have had about 4.5 inches of rain fall over the past 24 hours. @NWSStLouis @weatherchannel @WeatherNation @accuweather @AccuWeatherUGC pic.twitter.com/v7Bg4hJvUy— lucy_Wx24 (@LucyWx24) November 4, 2024

Flash Flood Warnings are in effect this morning, including one that covers St. Louis City & County in Missouri, along with parts of St. Clair, Monroe, and Madison Counties in Illinois.Leave early, slow down, and allow extra distance around your vehicle!#stlwx #FirstAlert4 @kmov pic.twitter.com/IA74sV9RVK— Matt Chambers (@WeatherChambers) November 5, 2024

