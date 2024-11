Wybory USA 2024: Kiedy poznamy wyniki wyborów prezydenckich?

Podsumowanie kampanii wyborczej. Dwie wizje Ameryki. Oto, co proponuje Donald Trump, a co Kamala Harris

Po głosowaniu 5 listopada, każdy stan przeprowadza swoje liczenie i potwierdzenie wyników, które musi być zakończone do 11 grudnia. To kluczowa data, gdyż wtedy władze stanowe wskazują elektorów, którzy oddadzą głos na prezydenta. Elektorzy ci są zobowiązani do reprezentowania woli wyborców swojego stanu, choć zdarzają się wyjątki w postaci tzw. „nielojalnych elektorów”. Ostateczne głosowanie elektorów odbędzie się 16 grudnia 2024 roku.

Dlaczego wybory w USA trwają tak długo?

System wyborczy w USA opiera się na głosowaniu pośrednim. Po oddaniu głosów przez obywateli to elektorzy reprezentujący poszczególne stany oddają głosy na prezydenta. Wynik głosowania elektorów jest zazwyczaj zgodny z wynikiem głosowania powszechnego, ale konieczne jest formalne potwierdzenie ich decyzji. Kiedy elektorzy oddadzą swoje głosy 16 grudnia, ich wynik trafi do Kongresu. Połączone izby Kongresu USA spotkają się 6 stycznia 2025 roku, aby formalnie zatwierdzić wybór nowego prezydenta.

Kiedy możemy spodziewać się wyników?

Pierwsze wyniki, choć nieoficjalne, będą spływać już w noc wyborczą, 5 listopada. W niektórych stanach, szczególnie w tych z mniejszą liczbą ludności, proces liczenia przebiega szybko, więc rezultaty mogą być znane niemal natychmiast. Natomiast w większych, kluczowych stanach, jak Floryda, Pensylwania czy Arizona, gdzie walka między kandydatami jest często wyrównana, proces liczenia głosów korespondencyjnych i wczesnych może potrwać kilka dni lub tygodni.

Kluczowe daty wyborów w USA 2024:

5 listopada 2024 – Dzień wyborów prezydenckich

11 grudnia 2024 – Termin wyłonienia elektorów przez władze stanowe

16 grudnia 2024 – Głosowanie Kolegium Elektorów

6 stycznia 2025 – Połączone posiedzenie Kongresu USA i formalne zatwierdzenie wyników

Czy wyniki mogą się zmienić?

W poprzednich wyborach zdarzało się, że różnice głosów były na tyle niewielkie, że wymagały ponownego przeliczenia, co mogło wpłynąć na ostateczny wynik. Również kontrowersje związane z liczeniem głosów korespondencyjnych i potencjalne wyzwania prawne mogą wprowadzić zamieszanie. Jednak do 6 stycznia Kongres dokona formalnego zatwierdzenia wyników i wyłoni nowego prezydenta USA.

