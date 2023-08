Kiedy poznamy termin wyborów parlamentarnych? Prezydent Duda musi je ogłosić do 14 sierpnia

Ewa Kopacz bezlitosna dla Niedzielskiego! Powiedziała, co powinien zrobić

Wybory do Sejmu i Senatu powinny się odbyć przed końcem kadencji obecnego parlamentu. Termin wyborów 2023 wyznacza Konstytucja. Zgodnie z jej zapisami termin wyborów 2023 jest wtedy, gdy upłynie obecna czteroletnia kadencja Sejmu i Senatu. Wybory muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, w grę wchodzi więc któraś z jesiennych niedziel. Przypomnijmy, że poprzednie wybory parlamentarne odbyły się 13 października 2019 roku. Dlatego zgodnie z przepisami tegoroczne wybory w Polsce powinny się odbyć jesienią. Możliwe są cztery terminy: 15 października 2023 roku, 22 października 2023 roku, 29 października 2023 roku albo 5 listopada 2023 roku. Najbardziej prawdopodobną datą wyborów jest 15 października.

Andrzej Duda ogłosi termin wyborów. Poznamy konkretną datę. Oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza

Prezydent Andrzej Duda ma na ogłoszenie terminu wyborów parlamentarnych w Polsce coraz mniej czasu. Prezydent musi ogłosić wybory do 14 sierpnia 2023, tak wynika z przepisów.Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa właśnie w poniedziałek 14 sierpnia, zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 r. i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji. Oficjalna kampania wyborcza rozpocznie się wraz z dniem ogłoszenia przez prezydenta daty wyborów i trwa do 24 godziny przed dniem wyborów.

