Wybory w Polsce 2023. Oto termin, który ogłosi prezydent

Wybory parlamentarne w 2023 roku mogą odbyć się formalnie w czterech terminach: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. Jak słyszymy w Pałacu Prezydenckim, wskazana zostanie najwcześniejsza data, czyli 15 października. Prezydent Andrzej Duda w lipcu ma poinformować o swojej decyzji. - Termin nie wygrywa. Wygrywają emocje i dobry program – mówi nam Sławomir Neumann (55 l.) z PO. W podobnym tonie wypowiada się też Marek Suski (65 l.) - Jeżeli faktycznie taka jest decyzja prezydenta, to jest to decyzja racjonalna – komentuje poseł PiS.

Eksperci o dacie wyborów. Wtedy przypada Dzień Papieski: "Wszystko, co jest kojarzone z Kościołem, może zadziałać na korzyść PiS"

Część ekspertów zwraca jednak uwagę na fakt, że 16 października tego roku, wypada 45-ta rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły ( +85 l.) na papieża. Obchody dnia papieskiego odbędą się więc w niedzielę 15 października, dokładnie w dniu wyborów. - Wszystko, co jest kojarzone z Kościołem, może zadziałać na korzyść PiS – uważa socjolog, profesor Henryk Domański (71 l.).

Nie zgadza się z nim dr Olgierd Annusewicz (46 l.). - Nie przywiązywałbym wagi do tej zbieżności. Pogoda i data będą takie same dla wszystkich – uważa politolog. Wyznaczenie wyborów na 15 października oznacza, że najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu września upłynie termin zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na posłów i senatorów. Szczegółowy wyborczy kalendarz będzie załączony do postanowienia prezydenta, w sprawie zarządzenia głosowania.

