W Krakowie odbywają się przedterminowe wybory prezydenckie, a głosowanie przebiega spokojnie, mimo jednego zgłoszenia o naruszeniu ciszy wyborczej.

Policja bada incydent agitacji online, przypominając o wysokich karach, a komisje zwracają uwagę na kluczowy detal dla ważności głosu.

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W niedzielę mieszkańcy Krakowa głosują w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak poinformował PAP rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech, do południa funkcjonariusze odnotowali jedno zgłoszenie związane z możliwym naruszeniem ciszy wyborczej. Chodzi o wpis zamieszczony w portalu społecznościowym, w którym miała pojawić się agitacja wyborcza. Policja będzie teraz sprawdzać, kto jest jego autorem.

Poza tym incydentem głosowanie przebiega spokojnie. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie poinformowała, że komisje obwodowe nie zgłaszały zakłóceń.

Cisza wyborcza w Krakowie. Za sondaż nawet 1 mln zł grzywny

Przedstawiciele Miejskiej Komisji Wyborczej przypomnieli podczas briefingu przed urzędem miasta, co można publikować w czasie trwającej ciszy wyborczej. Dozwolone jest m.in. przekazywanie neutralnych informacji o technicznych zasadach głosowania oraz komunikatów urzędowych. Zakazane pozostaje natomiast publiczne zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata.

Komisja zwróciła również uwagę na szczególnie surową sankcję związaną z publikacją informacji o sondażach wyborczych. Za ich podanie podczas ciszy wyborczej grozi grzywna do 1 mln zł.

Wybory na prezydenta miasta. Komisje nie zgłaszają problemów

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl przekazał, że samo głosowanie odbywa się bez zakłóceń.

Na chwilę obecną żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania – poinformował.

Głosowanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 7. Wyjątkiem były wcześniej zaakceptowane przez komisję miejsca, m.in. niektóre szpitale, w których ze względów organizacyjnych zgodzono się na późniejsze rozpoczęcie głosowania. Lokale wyborcze mają być otwarte do godz. 21.

W tych wyborach nie są zbierane dane dotyczące frekwencji. Jak wyjaśnił Krzysztof Dyl, wynika to z przepisów odnoszących się do powtórnych wyborów oraz wytycznych komisarza.

Ważna informacja dotycząca karty do głosowania

Na karcie do głosowania znajduje się osiem nazwisk ułożonych alfabetycznie. Aby głos był ważny, należy postawić znak „x” przy nazwisku jednego kandydata. Miejska Komisja Wyborcza zwraca jednocześnie uwagę na szczególną sytuację dotyczącą jednego z nazwisk znajdujących się na karcie.

Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach, dlatego głos oddany przy jego nazwisku będzie nieważny. W lokalach wyborczych znajdują się obwieszczenia informujące głosujących o tej sytuacji.

Kiedy wyniki wyborów w Krakowie?

Głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa ma zakończyć się o godz. 21. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej pierwsze protokoły powinny zacząć spływać do komisji około godz. 22.

Ostateczne wyniki wyborów w Krakowie są spodziewane między godz. 3 a 4 w nocy. Po ich ustaleniu zostaną wywieszone na drzwiach magistratu. Kolejny komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej dotyczący przebiegu głosowania zaplanowano na około godz. 17.