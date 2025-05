Wybory. Trzaskowski zwycięzcą w krajach Europy Zachodniej. Nawrocki dopiero czwarty! Podium zaskakuje

W poniedziałek (19 maja) wczesnym ranem PKW opublikowała wyniki głosowania w niedzielnych wyborach prezydenckich wśród polskich obywateli głosujących za granicą. Jako ostatnie spłynęły głosy z Wielkiej Brytanii, w której zorganizowano najwięcej komisji wyborczych. - W krajach Europy Zachodniej zdecydowanym zwycięzcą okazał się Rafał Trzaskowski - w Wielkiej Brytanii, gdzie głosowało 120 006 Polaków, na kandydata KO zagłosowało 43 089 osób, czyli 35,91 proc. Drugie miejsce w tym kraju zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, na którego zagłosowało 22 612, czyli 18,84 proc. wyborców. Dalej uplasował się Grzegorz Braun z poparciem na poziomie 14,45 proc. oraz wspierany przez PiS Karol Nawrocki z poparciem na poziomie 13,36 proc. - podaje Polska Agencja Prasowa.

W Niemczech głos oddały 78 202 osoby. Również i tam wygrał Trzaskowski, którego poparło 40,86 proc. z nich. Drugie miejsce w Niemczech zajął Mentzen z poparciem 18,63 proc., dalej - Nawrocki z poparciem 14,55 proc. Czwarte miejsce zajął Grzegorz Braun z poparciem 9,61 proc. Trzaskowski zwyciężył także w Holandii, gdzie do urn poszło 27 244 Polaków. Na kandydata KO zagłosowało 29,38 proc. z nich. Drugie miejsce ponownie zajął Mentzen z wynikiem 26,52 proc., trzecie - kandydat Razem Adrian Zandberg z poparciem na poziomie 11,48 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Wyniki głosowania w krajach Europy Zachodniej

Polska Agencja Prasowa relacjonuje, że podobnie wyniki rozkładają się w Norwegii - dużym skupisku Polonii - gdzie głosowało 20 873 osoby. 31,84 proc. z nich oddało głos na Trzaskowskiego, 22,77 proc. - na Mentzena. Trzecie miejsce zajął Grzegorz Braun z poparciem 13,40 proc., dalej - Nawrocki z wynikiem 13,35 proc. W Irlandii, gdzie głosowało 17 788 Polaków, również pierwsze miejsce zajął Rafał Trzaskowski, z poparciem 37,68 proc. Za nim - Mentzen z poparciem 17,52 proc., Braun z 14,98 proc. poparcia oraz Nawrocki - 12,76 proc. W Belgii głosowało 17 105 Polaków. 36,05 proc. głosów zdobył Trzaskowski, dalej uplasowali się: Mentzen z 18,16 proc. poparcia, Nawrocki z wynikiem 14,42 proc. oraz Braun - 11,84 proc.

Również w Hiszpanii, gdzie do urn poszły 16 953 osoby, wyraźnie zwycięstwo zanotował kandydat KO z poparciem na poziomie 49,70 proc. Drugie miejsce przypadło Mentzenowi z wynikiem 10,7 proc. trzecie zaś - kandydatce Lewicy Magdalenie Biejat z 10,3 proc. poparcia. We Francji Trzaskowski otrzymał - wśród 16 634 głosujących - 41,79 proc. poparcia. Za nim znalazł się Nawrocki, na które głosowało 18,53 proc. głosujących we Francji wyborców, dalej - Mentzen z poparciem 10,97 proc. i Braun z wynikiem 8,31 proc.

Trzaskowski z wyraźną przewagą zajął pierwsze miejsce także we Włoszech, Szwajcarii, Szwecji, Austrii i Danii.

- Wśród państw europejskich wyjątkiem okazała się Islandia, gdzie najwyższe poparcie wśród 5 165 głosujących Polaków otrzymał Mentzen z poparciem na poziomie 28,5 proc. Trzaskowski zajął tam drugie miejsce, zdobywając 20,35 proc. głosów - podaje PAP w swojej depeszy.

