Kamila Biedrzycka, prowadząca "Express Biedrzyckiej"

Wybory samorządowe 2024. Debata polityków [WIECZÓR WYBORCZY SE]

7 kwietnia to dzień wyborów samorządowych. Punktualnie o godzinie 21 lokale wyborcze zostały zamknięte, a my poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. My zapraszamy na program Kamili Biedrzyckiej, która podczas wieczoru wyborczego porozmawia z ekspertami, ale również z politykami. Zapraszamy do oglądania!