Wybory prezydenta Krakowa. Znamy pierwsze wyniki II tury

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-11 21:00

Druga tura wyborów w Krakowie odbyła się 11 października, a o 21:00 zamknięto lokale wyborcze, oficjalnie kończąc możliwość oddawania głosów na kandydatów: Łukasza Gibałę i Monikę Pawłowską. Kto z nich uzyskał większy wynik? Znamy wyniki exit poll.

Widok na krakowski Rynek Główny z Sukiennicami. Na miniaturach Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Szczegóły na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express (2), Shutterstock Wybory w Krakowie. Monika Piątkowska, Łukasz Gibała
  • Według wyników exit poll, Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając 61% głosów, przy frekwencji wynoszącej 44,7%. 
  • Wybory mają charakter przedterminowy i są konsekwencją odwołania poprzedniego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego, w wyniku referendum.
  • Druga tura głosowania rozpoczęła się o 7:00, a mieszkańcy wybierali spośród dwóch kandydatów: Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej.

Druga tura głosowania rozpoczęła się punktualnie o godzinie 7:00. Mieszkańcy Krakowa mają możliwość oddania swoich głosów w 454 obwodach wyborczych rozmieszczonych na terenie miasta. Jak poinformował PAP Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte zgodnie z planem, co zapewnia płynny przebieg procesu wyborczego.

W drugiej turze wyborcy wybierają spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali najlepsze rezultaty w pierwszej rundzie. Są to: Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Aby głos został uznany za ważny, konieczne jest postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska wybranego kandydata na karcie do głosowania.

Przyczyny przedterminowych wyborów

Obecne przedterminowe wybory są konsekwencją odwołania poprzedniego prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska). Decyzja o jego usunięciu z urzędu zapadła w maju bieżącego roku, w wyniku przeprowadzonego referendum. To wydarzenie wymusiło konieczność przeprowadzenia nowych wyborów w celu wyłonienia stałego włodarza Krakowa.

Do momentu wyłonienia i zaprzysiężenia nowego prezydenta, funkcję zarządzającego miastem pełni Stanisław Kracik. Wcześniej zajmował on stanowisko zastępcy odwołanego prezydenta Miszalskiego, co zapewnia ciągłość administracyjną w stolicy Małopolski.

Wyniki exit poll

O 21:00, po zamknięciu lokali wyborczych i tym samym zakończeniu głosowania, poznaliśmy pierwsze wyniki exit poll, z których wynika, że wygrał Łukasz Gibała z wynikiem 61 proc. Frekwencja wyniosła 44,7 proc.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądały wybory w Krakowie:

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