Wybory prezydenckie 2025. Nowe informacje o kandydacie Lewicy

7 grudnia ma odbyć się spotkanie, na którym Lewica podsumuje rok swojego działania w rządzie. Jak dowiedziała się PAP, "tego dnia Lewica ujawni szczegóły dotyczące kandydata na prezydenta". Jeden z liderów Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że postanowiono już, że Lewica wystawi swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Nie będzie to - jak rozważano - wspólny kandydat koalicji rządzącej. Dodał, że jeśli wybory na prezydenta Polski wygra kandydat KO Rafał Trzaskowski, "Lewica wystawi kandydatkę w wyborach na prezydenta stolicy". Trwają ustalenia czy Nowa Lewica i Razem wystawią wspólnego kandydata na prezydenta Polski. Źródła PAP we władzach partii twierdzą, że jest wola, aby był to wspólny kandydat. Jak mówią politycy Lewicy, zależy to jednak od tego, czy posłowie z partii Razem, pozostaną w klubie Lewicy. Według jednego z liderów Lewicy, 7 grudnia zostanie już podane konkretne nazwisko kandydata na prezydenta, inny twierdzi, że to jeszcze za wcześnie na przedstawienie konkretnej osoby.

Trzaskowski najlepszy w sondażu

Najnowszy sondaż przygotowany na zlecenie Wirtualnej Polski, pokazuje, że największe szanse na zwycięstwo miałby Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wygrywa z każdym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, a także z liderem Polski 2050. Co ciekawe, najmniejszą przewagę utrzymuje nad Radosławem Sikorskim, który również jest wymieniany jako potencjalny kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w połowie 2025 roku.

