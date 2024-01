i Autor: AP Photo/Czarek Sokolowski, Shurtterstock

Wybory prezydenckie 2025. Już wiadomo, co zrobi Tusk

Donald Tusk, który wrócił do polskiej polityki po kilku latach nieobecności, doprowadził do zmiany władzy w Polsce - to jego rząd po 13 grudnia zaczął urzędować. Teraz przed nami wybory samorządowe oraz wybory do europarlamentu. Z kolei za rok czekają nas wybory prezydenckie. Co zrobi Koalicja Obywatelska i jej szef?