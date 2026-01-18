Wybory na szefa Koalicji Obywatelskiej. Zgłosił się tylko jeden kandydat

Donald Tusk jedynym kandydatem na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.

Wybory odbędą się 8 marca w formie tradycyjnego głosowania.

Proces wyborczy obejmuje również wybory władz regionalnych i powiatowych.

Zmiany w KO to efekt przekształcenia Platformy Obywatelskiej i poszerzenia grona o członków Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.

Donald Tusk jedynym kandydatem na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej

Wybory na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej (KO) coraz bliżej, ale na stanowisko to kandyduje tylko jedna osoba – obecny lider partii premier Donald Tusk. Termin zgłaszania kandydatów upłynął w sobotę 17 stycznia o północy, co ostatecznie potwierdziło brak konkurencji dla obecnego szefa KO.

Wybory szefa KO zaplanowano na 8 marca. Zgodnie z tradycją, członkowie partii będą mogli oddać swoje głosy w wyznaczonych lokalach wyborczych, wrzucając do urn wypełnione karty.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP) wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela, która pełni funkcję krajowego komisarza wyborczego KO i nadzoruje cały proces wyborczy, do soboty wpłynęło tylko jedno zgłoszenie.

Koalicja Obywatelska będzie wybierać liderów także w regionach i powiatach

Oprócz wyboru lidera, 8 marca odbędą się również wybory na przewodniczących regionów i powiatów, członków rad powiatów oraz delegatów powiatów. Termin zgłaszania kandydatur na stanowiska szefów regionów i powiatów upływa 20 lutego. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, odbędzie się ona dwa tygodnie później.

Proces wyborczy w KO rozpoczął się już na najniższym szczeblu struktur partyjnych. Od 17 stycznia do 20 lutego koła, będące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi KO, mają za zadanie zwołać zebrania i wybrać swoje zarządy oraz szefów.

Ostatni etap wyborów, zaplanowany na dni 14–28 marca, obejmie wybór członków Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, regionalnych komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich, a także zarządów regionów i zarządów powiatów.

Wybory w KO są kulminacją zmian zachodzących w ugrupowaniu. W październiku ubiegłego roku podjęto decyzję o przekształceniu Platformy Obywatelskiej w Koalicję Obywatelską, co wiązało się z poszerzeniem grona członków o osoby z byłych partii Nowoczesnej i Inicjatywy Polska. Działacze tych dwóch rozwiązanych formacji będą mogli wziąć udział w głosowaniu na nowe kierownictwo KO, pod warunkiem spełnienia formalnych wymogów, takich jak wypełnienie deklaracji członkowskich i pozytywna weryfikacja.

