W Polsce jest ponad 6 milionów emerytów. Rząd Tuska o nich dba? Ludzie mają wyrobione zdanie

W marcu tego roku nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Wskaźnik waloryzacji powinniśmy poznać na początku lutego, gdy GUS poda potrzebne dane (inflację w 2025 r. oraz realny wskaźnik wzrostu płac). Rząd założył już jednak w tegorocznym budżecie, od marca minimalna emerytura wyniesie prawdopodobnie 1971 zł brutto. I tyle wyniosą 13. emerytura (wypłacana w maju) i 14. emerytura, która trafia na konta seniorów we wrześniu. Jak pamiętamy słynne 13-stki i 14-stki wprowadził poprzedni rząd.

Prawo i Sprawiedliwości próbowało ulżyć emerytom w ich sytuacji, choćby przez wprowadzenie dodatkowych zastrzyków gotówki w roku. Wielu wskazywało, że w tym wszystkim chodzi tylko o politykę i zachęcenie grupy seniorów do głosowania na PiS. Zresztą faktycznie, wśród wyborców tej partii jest wiele osób starszych, które są wierne w głosowaniu na Prawo i Sprawiedliwość. Jednak od ponad dwóch lat u władzy jest rząd pod wodzą Donalda Tuska. Czy zdaniem Polaków dba o on o emerytów?

Donald Tusk i emeryci

Wszak, to za czasów poprzednich rządów Donalda Tusk doszło do podwyższenia wieku emerytalnego. Zmiana dotyczyła zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kobietom planowano podnieść wiek emerytalny z 60 lat do 67 lat, a mężczyznom z 65 lat do 67 lat. Podniesienie wprowadzano stopniowo, a wielu Polaków, którzy już wówczas liczyli koniec pracy, musiało poczekać z zostanie emerytem. Sprawa budziła emocje w społeczeństwie i stała się jednym z przyczyn tego, że ówczesna ekipa musiała pożegnać się z władzą.

Czy rząd premiera Tuska dba o emerytów? Zdania są podzielone

Instytut Badań Pollster sprawdził, czy zdaniem społeczeństwa, obecny rząd Donalda Tuska dba o emerytów. Takie pytanie zostało postawione w sondażu. Co się okazało? Wyniki wskazują jasno, co Polacy sądzą o rządach Tuska i jego ekipy w tym kontekście. Odpowiedzi "Zdecydowanie tak" udzieliło 6 proc. badanych, "Raczej tak" 27 proc. osób, a "Raczej nie" 22 proc., natomiast "Zdecydowanie nie" 27 proc., zdania w tej sprawie nie ma 18 proc. badanych.

Wiek emerytalny do likwidacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.