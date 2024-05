Wybory do PE krok po kroku. Wszystko, co musisz wiedzieć

Wybory do Parlamentu Europejskiego to ważny moment, w którym obywatele Unii mogą wspólnie zadecydować o przyszłości Europy, głosując na swoich reprezentantów. Wyłonieni europosłowie będą reprezentować nasze interesy w Parlamencie Europejskim podczas przygotowywania nowych przepisów oraz będą wybierać członków Komisji Europejskiej. Parlament Europejski zajmuje się obecnie takimi sprawami jak: środowisko, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka, prawa konsumentów czy migracja. Przyjmuje i reguluje przepisy, które mają wpływ na życie każdego obywatela i obywatelki państw należących do Unii Europejskiej.

Spis treści

Czym są wybory europejskie?

Wybory do parlamentu europejskiego to takie wybory, w których obywatele Unii Europejskiej głosują na członków unijnego Parlamentu, a więc polityków, którzy będą reprezentować ich kraj na arenie międzynarodowej. Wybory odbywają się we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Są drugimi największymi, demokratycznymi wyborami na świecie pod względem osób uprawnionych do głosowania.

Co ile lat są wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory te odbywają się co 5 lat, co oznacza, że po skończonej kadencji wyborcy Unii Europejskiej wybierają ponad 700 posłów na kolejny, pięcioletni okres. Po wyborach europosłowie grupują się w konkretne grupy polityczne w oparciu o wspólne przekonania.

Kiedy są wybory do europarlamentu?

Wybory do Parlamentu Europejskiego za granicą będą odbywać się w dniach od 6 do 9 czerwca 2024 roku, ponieważ państwa europejskie mają wybory w różne dni. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce przypadają na niedzielę, 9 czerwca. To tego dnia Polacy pójdą do urn wyborczych wyłonić łącznie 53 polskich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego!

Kto kandyduje do Parlamentu Europejskiego?

Kandydaci to zazwyczaj obywatele polscy, którzy ukończyli przynajmniej 21 lat, zamieszkujący co najmniej 5 lat stale w Rzeczypospolitej Polskiej albo na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Każdy kandydat może być zgłoszony tylko w jednym okręgu wyborczym i z jednej listy, ale nie ma obowiązku zamieszkiwania na obszarze tego okręgu, w którym został zgłoszony.

Na czym polegają wybory do europarlamentu?

We wszystkich krajach członkowskich stosowany jest tzw. proporcjonalny system wyborczy. Mandaty rozdziela się proporcjonalnie do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce, wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Kto może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą głosować obywatele i obywatelki krajów należących do Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat. Każdy może oddać swój głos tylko raz.

Na ilu kandydatów można głosować do europarlamentu?

W Polsce wybiera się łącznie 53 posłów do europarlamentu z 13 okręgów wyborczych. Każdy obywatel może oddać w wyborach tylko jeden głos na swojego kandydata. Przy jego nazwisku należy postawić znak „X”, a więc dwie przecinające się linie – tylko wtedy oddany głos jest ważny. Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Na głosowanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.