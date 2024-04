Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kandydaci KO do eurowyborów. Jest LISTA nazwisk kandydatów do PE

W środę (24 kwietnia) w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej. W czasie trwania posiedzenia ustalane zostały listy PO do Parlamentu Europejskiego. Zatwierdziła je Rada Krajowa PO, a listy zostały zaprezentowane. Wcześniej pojawiały się doniesienia na temat nazwisk kandydatów, ale teraz wszystko jest jasne. Z zaprezentowanej listy wynika, że dojdzie do rekonstrukcji rządu, ponieważ wśród osób ubiegających się o mandat europosła jest kilku ministrów.

LISTA KANDYDATÓW DO PE Z KOALICJI OBYWATELSKIEJ - lista "Jedynek"

Warto zaznaczyć, że tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Co ważne Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest podzielona na 13 okręgów. Niżej "Jedynki" tych okręgów:

Okręg nr 1: województwo pomorskie, Gdańsk: 1. Janusz Lewandowski

Okręg nr 2: województwo kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz: 1. Krzysztof Brejza

Okręg nr 3: województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie, Olsztyn: 1. Jacek Protas

Okręg nr 4: Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego, Warszawa: 1. Marcin Kierwiński (minister)

Okręg nr 5: cztery miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego, Warszawa: 1. Andrzej Halicki

Okręg nr 6: województwo łódzkie, Łódź:1. Dariusz Joński

Okręg nr 7: województwo wielkopolskie, Poznań: 1. Ewa Kopacz

Okręg nr 8: województwo lubelskie, Lublin: 1. Marta Wcisło

Okręg nr 9: województwo podkarpackie, Rzeszów: 1. Elżbieta Łukaciejewska

Okręg nr 1: .województwo małopolskie i świętokrzyskie, Kraków: 1. Bartłomiej Sienkiewicz (minister)

Okręg nr 11: województwo śląskie, Katowice: 1. Borys Budka (minister)

Okręg nr 12: województwo dolnośląskie i opolskie, Wrocław: 1. Bogdan Zdrojewski

Okręg nr 13: województwo lubuskie i zachodniopomorskie, Gorzów Wielkopolski: 1. Bartosz Arłukowicz