i Autor: Tomasz Radzik/Super Express

Sondaż dla „Super Expressu”

Wyborcy Trzeciej Drogi zdecydowali w sprawie Hołowni! Już wszystko jasne

Szymon Hołownia nie podjął jeszcze decyzji, co do tego czy wystartuje w przyszłorocznych wyborach na prezydenta Polski. Za to jego zwolennicy nie mają w całej sprawie żadnych wątpliwości. Aż 85 proc. badanych chce, by marszałek Sejmu wziął udział w walce o fotel głowy państwa – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.