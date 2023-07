Nowy sondaż "Super Expressu"! Wszystkie możliwe warianty i scenariusze koalicji

Takim go nie znaliśmy!

Zapraszamy do oglądania

Zjednoczona Prawica i opozycja idą niemal łeb w łeb. - Jednak to Zjednoczona Prawica przejmie po wyborach inicjatywę, bo sprzyjał jej będzie system liczenia głosów d'Hondta i prezydent - komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik.

Walka o każdy głos

Mimo wakacji po obu stronach barykady pełna mobilizacja i szukanie sprzymierzeńców. Platforma Obywatelska opóźnia tworzenie list w nadziei na dołączenie Trzeciej Drogi Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak wynika z opublikowanego badania, nie bez powodu. Ze wszystkich czterech sondaży wynika jasno, że jeśli KO pójdzie do wyborów wspólnie z Trzecią Drogą i Lewicą, to minimalnie pokonuje Zjednoczoną Prawicę z Konfederacją. Różnica 2-3 procent mieści się w ramach błędu statystycznego, nie ma tu więc wyraźnego lidera. - Najbardziej prawdopodobne są według mnie dwa pierwsze sondaże - wygrywa PiS, ale nie ma gwarancji na przejęcie rządów - zaznacza prof. Kik.

Czy samorządowcy przechylą szalę zwycięstwa?

Języczkiem u wagi mogą okazać się oba ugrupowania samorządowe: "Tak! dla Polski" i Bezpartyjni Samorządowcy. Ale tu nadzieje opozycji chłodzi politolog.

- Nie ma podstaw do łączenia obu ugrupowań samorządowych po stronie opozycyjnej. Sam fakt, że "Tak! dla Polski" poprze opozycję sprawi, że nie zrobią tego Bezpartyjni Samorządowcy, bo to konkurencyjne ugrupowania - przekonuje prof. Kik. Wygląda więc na to, że wszystko rozstrzygnie się na ostatniej prostej. - Społeczeństwo jest tak podzielone, że zwycięzca wygra o włos - przewiduje profesor Kazimierz Kik.

