Współpracownik Ziobry o jego stanie zdrowia: może rozmawiać tylko 10 minut

Ziobro nie stawił się na komisję śledczą w wyznaczonym terminie. – Mamy na uwadze fakt choroby, życzymy panu Ziobrze szybkiego powrotu do zdrowia, ale nie ma równych i równiejszych. Komisja nie przestanie pracować i prędzej czy później przesłucha pana ministra. Jeśli to się nie uda 10 lipca, będziemy występowali do biegłych z wnioskiem o określenie, możliwie najwcześniejszą datę przesłuchania – zapowiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.

Tego samego dnia wieczorem na antenie TVN24 Michał Wójcik z Suwerennej Polski przekazał nowe informacje na temat zdrowia Zbigniewa Ziobry. - To człowiek, który ma wyciętą krtań, wycięte węzły chłonne, ma wyciętą część żołądka, żołądek ma na płucu. Z nim się da rozmawiać tylko kilka minut. Pani wie, że ma nowotwór - powiedział polityk do Moniki Olejnik.

Lider Suwerennej Polski jesienią przejdzie badanie

Prowadząca program odpowiedziała, że w niedawnym wywiadzie dla Telewizji Republika Ziobro mówił przez ok. 20 minut. Poseł Michał Wójcik powtórzył, że jego partyjny kolega jest bardzo ciężko chory. – Według mojej wiedzy będzie miał nowe, kluczowe badanie w październiku, tak sądzę - zapowiedział polityk, po czym podkreślił, że zachowanie Magdaleny Sroki jest podłe.

