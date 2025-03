Współpracownicy prezydenta o pierwszej damie: "Jest postrachem pałacu"

Kaczyński uderza w Niemcy: "Uważają, że im wolno robić wszystko, co chcą"

Sikorski: "Będę prosił prezydenta, by wstrzymał się od realizacji wniosków ws. ambasadorów". Zaskakujące działanie szefa MSZ

co się stało?!

Wokół niej musi panować "ordung"

Jest bardzo pracowitą pierwszą damą, ale nie lubi robić wokół siebie przesadnie dużo szumu. Jej kalendarze jest wypełniony spotkaniami z dziećmi, czy seniorami, publicznie nie zabiera jednak głosu w sprawach budzących kontrowersje. Uważa po prostu, że nie należy to do zadań prezydenckiej małżonki, tak wynika z opisu Agaty Dudy nakreślonego w książce Jacka Gądka. Autor zwraca jednak uwagę na inne, chyba mało znane, właściwości Agaty Duda. - Jest postrachem pałacu prezydenckiego – mówi jeden ze współpracowników prezydenta. Inny dodaje, że wokół niej musi panować „ordung”, co jako germanistka sama ma często podkreślać.

Mówią, że z niej harda babka

- Agata jest bardzo wyniosła i trudno dostępna. Harda babka – mówi kolejny współpracownik Andrzeja Dudy. Z kolei stały bywalec pałacu dodaje, że pierwsza dama czuje się po latach mieszkania przy Krakowskim Przedmieściu bardzo swobodnie. - Jak są jakieś nieoficjalne spotkania w gabinecie Dudy, to ona się nie krępuje i wchodzi. Nieraz byłem w gabinecie prezydenta, a tu po prostu wchodzi Agata – czytamy w książce „Duduś. Prezydent we mgle”.

BRAUN I KORWIN CIĄGNĘLI NAS W DÓŁ! WYGRANA MENTZENA TO REWOLUCJA! | Warzecha Kontra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.