Jakie będą relacje Andrzeja Dudy z gabinetem Donalda Tuska? Porażające doniesienia wprost z Pałacu!

W czasie zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska prezydent mówił, że liczy na porozumienie, a gdy będzie chodziło o bezpieczeństwo i dobrobyt Polski oraz obywatelki, nie zamierza blokować propozycji rządu: - Chcę wszystkim Państwu powiedzieć: będziecie mieli Państwo propozycje legislacyjne – słyszę, są rozwiązania. „Prezydent będzie wetował”, „Prezydent będzie się sprzeciwiał”, „Prezydent będzie blokował”... Otóż proszę Państwa, mogę Państwa zapewnić, że temu, co służy dobru obywateli i trwaniu Rzeczypospolitej, z całą pewnością nie będę się sprzeciwiał i nie będę tego blokował. Wystarczy przyjść tutaj, do Pałacu Prezydenckiego, usiąść i porozmawiać na temat tego, co Państwo chcecie przeprowadzić. Zapewniam, że zawsze znajdzie się na to czas w moim kalendarzu - podkreślał Andrzej Duda.

Wiadomo, że tuż po wskazaniu przez Sejm Tuska na premiera, prezydent i szef PO udali się na prawie godzinną rozmowę. Wszyscy byli ciekawi, jak przebiegła rozmowa, ale obaj nie byli wylewni i dopiero następnego dnia rąbka tajemnicy uchylił prezydent. Na temat rozmowy wypowiedział się też współpracownik prezydenta Marcin Mastalerek. W Polst News mówił: - Prezydenta Dudę cechuje konsekwencja w działaniu, to jak będzie wyglądała współpraca między prezydentem a rządem w dużej mierze zależy od Donalda Tuska i rządu. Ja myślę, że raz będzie się pracowało lepiej, a raz gorzej - przyznał i dodał, że politycy nie przeszli ze sobą na "Ty".

Współpraca Dudy z rządem Tuskiem? Zadziwiające doniesienia wprost z Pałacu!

Teraz zaś pojawiły się najnowsze doniesienia z Pałacu Prezydenckiego w kwestii relacji polityków. W rozmowie z Wp.pl zachowujący anonimowość współpracownik Dudy: - Prezydent i rząd Donalda Tuska są w stanie ze sobą współpracować. Andrzej Duda jest otwarty na pomysły i projekty ministrów. Mogą przyjść do Pałacu i porozmawiać z prezydentem, właśnie o tym mówił w przemówieniu przy zaprzysiężeniu rządu. To było szczere. Zasygnalizował też, czego oczekuje. Podmiotowego traktowania jako głowy państwa - czytamy. Informator portalu dodaje, że Duda ma, jeśli chodzi o gabinet Tuska, dobre relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale wskazuje też, że iskrzyć może natomiast na linii Duda - Sikorski: - Tu chemii nie będzie. Delikatnie rzecz ujmując, Sikorski nie jest ulubieńcem prezydenta - uważa rozmówca Wp.pl.

Tymczasem pojawił się nowy sondaż United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", w którym Polacy zostali zapytani, jak według nich będzie przebiegała współpraca między prezydentem i premierem. 74,4 proc. stwierdziło, że będzie to raczej niezgoda: 54,8 proc. - "raczej niezgodna", 19,6 proc. - "zdecydowanie niezgodna", przeciwnego zdanie jest 21,1 proc. respondentów 0,3 proc. - "zdecydowanie zgodna", 20,8 proc. - "raczej zgodna". Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało jedynie 4,6 proc. badanych.

