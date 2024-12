i Autor: Marcin Wziontek Lewica i PSL znalazły się pod progiem wyborczym.

Wybory prezydenckie

Wspólny kandydat Lewicy na prezydenta? Różne wersje w grze

Rada Naczelna PPS wysłuchała wystąpienia wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat ws. udzielenia jej poparcia w wyborach prezydenckich. Przewodniczący PPS Wojciech Konieczny poinformował, że decyzję o jej poparciu PPS podejmie po ogłoszeniu, że jest kandydatką Nowej Lewicy. Szef Unii Pracy powiedział wczesniej, że jego ugrupowanie wydało uchwałę wskazującą, że to on jest kandydatem UP.