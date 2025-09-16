Wspólne wystąpienie Tuska i Kosiniaka-Kamysza. O co chodzi?

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP.
2025-09-16 14:38

Premier Donald Tusk poinformował, że na najbliższym posiedzeniu rządu zostanie podjęta uchwała zobowiązująca do zakupu okrętów podwodnych w programie Orka do końca roku. - Wszystkie oferty zostały przebadane; teraz rząd podejmie decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem - przekazał premier, który wraz z wicepremierem i szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przebywał z wizytą w Ustce na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych.

Autor: X/MON/ X (Twitter)
  • Rząd planuje przyspieszyć program "Orka", by wzmocnić polską marynarkę wojenną.
  • Premier Donald Tusk zapowiedział, że do końca roku Polska nabędzie okręty podwodne.
  • Na najbliższym posiedzeniu rząd zdecyduje o partnerze w programie "Orka".

Szef polskiego rządu, Donald Tusk, zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu rządu (w środę 17 września) zostanie podjęta uchwała zobowiązująca do zakupu okrętów podwodnych w programie Orka do końca roku:

- Jutro rząd podejmie decyzję o uruchomieniu programu “Orka”. Do końca tego roku zakupimy łodzie podwodne. Wszystkie oferty zostały przebadane, a teraz polski rząd podejmie ostateczną decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem w tym programie - zapowiedział premier Tusk.

CZYM JEST PROGRAM "ORKA": „Orka” przyspiesza. Rząd przyjmie uchwałę zobowiązującą do zakupu okrętów podwodnych do końca roku

Jak dodał : - Tylko dzisiaj w ćwiczeniach jest zaangażowanych ponad 18 tysięcy żołnierzy. Od początku tych ćwiczeń brało w nich udział ponad 60 tys. żołnierzy i w przygniatającej większości mówimy o polskich żołnierzach. To pokazuje skalę tych manewrów oraz stopień mobilizacji politycznej całego NATO.

Premier Donald Tusk odniósł się też do roli sojuszników Polski, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa. - Bardzo dziękuję naszym sojusznikom - przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Wszyscy solidarnie działamy na rzecz zdolności obronnych NATO. Te manewry mają charakter obronny i są odpowiedzią na agresywne manewry po drugiej stronie granicy - przyznał. 

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczyli w ćwiczeniach "Jesienny Ogień-25" na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Manewry te są częścią przedsięwzięcia polskiej armii, czyli "Żelaznego Obrońcy". 

DONALD TUSK
