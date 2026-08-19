Wspólna lista Rozwoju Plus Morawieckiego z PiS Kaczyńskiego? Schreiber ujawnia plany przed wyborami

Rozwój Plus buduje struktury i szykuje się do przekształcenia w partię polityczną. Jednym z najważniejszych pytań pozostaje to, czy formacja związana z byłym premierem Mateuszem Morawieckim będzie chciała rywalizować z PiS, czy ostatecznie oba środowiska znajdą się na jednej liście wyborczej. O plany nowego ugrupowania został zapytany Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W rozmowie na antenie RMF FM przedstawił jednoznaczne stanowisko dotyczące wyborów do Sejmu.

Rozwój Plus pójdzie do wyborów samodzielnie?

– Nie prowadzimy rozmów w tej w tej chwili z nikim. Nie nastawiamy się inaczej, niż na samodzielny start – powiedział Łukasz Schreiber w Porannej Rozmowie RMF FM. Polityk przekonywał, że środowisko Mateusza Morawieckiego jest gotowe do wystawienia własnej listy. Zapowiedział również dalszą prezentację programu oraz budowę zaplecza personalnego nowej formacji. – Wbrew temu, co mogę przeczytać nieraz w gazetach, jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najciekawszy program przedstawić, przedstawić bardzo ciekawą ofertę jakościową i personalną – mówił.

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Zapytany wprost, czy trwają rozmowy o wspólnej liście z PiS do Sejmu, odpowiedział stanowczo. – Nie ma absolutnie takich rozmów, więc byłoby kłamstwem, gdybym powiedział coś innego – podkreślił. Wiceprzewodniczący klubu Rozwój Plus odniósł się także do rozstania swojego środowiska z partią Jarosława Kaczyńskiego. – Wie pani, my zostaliśmy teraz wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości – powiedział wprost.

Wspólny blok do Senatu jest możliwy

Inaczej może wyglądać sytuacja w wyborach do Senatu. Schreiber przyznał, że Rozwój Plus jest gotowy do rozmowy o szerszym porozumieniu, które miałoby powstać pod patronatem prezydenta. – Jesteśmy gotowi pod patronatem prezydenta na wspólny blok do senatu – zadeklarował. Taki scenariusz mógłby oznaczać próbę uniknięcia rywalizacji kilku kandydatów reprezentujących prawą stronę sceny politycznej w tych samych okręgach. Schreiber wyraźnie rozdzielił jednak możliwość współpracy senackiej od rozmów o listach do Sejmu.

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Nowa formacja nie zamierza ograniczać się do walki o przekroczenie progu wyborczego. W RMF FM Schreiber wskazał, jaki wynik uznałby za satysfakcjonujący. – 15% – odpowiedział, pytany o cel Rozwoju Plus w przyszłych wyborach parlamentarnych. Polityk poinformował również, że zainteresowanie projektem jest duże. Według przytoczonych przez niego danych do inicjatywy zapisało się około czterech tysięcy osób. – Rzeczywiście chętnych jest sporo, co pokazuje, że jest wiara też w ten projekt i wiara w Mateusza Morawieckiego – przekonywał.

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