Beata Kempa na prezydenta Wrocławia?

Beata Kempa jest politykiem rozpoznawalnym nie tylko na Dolnym Śląsku. Wywodzi się z Sycowa na Dolnym Śląsku, ale karierę robiła głównie w Warszawie. W 2006 roku została sekretarzem w ministerstwie sprawiedliwości, a w późniejszych latach sprawowała godność posłanki. Od 2015 roku jej kariera nabrała rozpędu. Została m.in. szefową kancelarii premiera, a obecnie jest europarlamentarzystką. Jednocześnie wciąż jest w ścisłych władzach Solidarnej Polski. I właśnie z tych kręgów usłyszeliśmy, że Beata Kempa rozważa start w wyborach na prezydenta Wrocławia.

- Jestem namawiana do startu, przez różne środowiska - przyznaje nam Beata Kempa. - Ale teraz jest za wcześnie, abym podejmowała jakiekolwiek decyzje z tym związane - ucina. Jak dowiedzieliśmy się od osób z otoczenia Beaty Kempy, polityczka bacznie przygląda się sytuacji we Wrocławiu i widzi, że w mieście panuje marazm i brak pomysłów na pokonanie Jacka Sutryka, bądź innego kandydata opozycji. Beata Kempa, jak słyszymy, ma różne rozwiązania, które wydobyły by miasto z kryzysu. Przede wszystkim byłoby to wprowadzenie rządów "silnej ręki", które miałyby pomóc wrócić Wrocławiowi na odpowiednie tory.

Kempa ma szansę na sukces we Wrocławiu? Pojawiają się wątpliwości

Z drugiej jednak strony, nasi rozmówcy twierdzą, że celem Beaty Kempy wcale nie jest Wrocław, a Bruksela, bo zależy jej przede wszystkim na reelekcji w Parlamencie Europejskim. Wątpliwe też, aby wrocławianie tłumnie poparli Kempę, bo doskonale wiedzą, że polityk obecnie nie za wiele ma z naszym miastem wspólnego.