Wróci obowiązkowa służba wojskowa? Paweł Jabłoński mówi wprost

20 września trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii na około 12 minut, ignorując plany lotu, transpondery i komunikację z kontrolą ruchu lotniczego.

Paweł Jabłoński z PiS zaznaczył, że w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej przez obcy statek, obowiązują procedury przechwycenia, a w razie zagrożenia nawet zestrzelenia.

Jabłoński sugeruje możliwość zmiany procedur NATO w przypadku uznania ich za zbyt skomplikowane, podkreślając potrzebę adekwatnej i zdecydowanej reakcji na rosyjskie prowokacje.

Polityk opowiada się za powszechnymi, dobrowolnymi szkoleniami wojskowymi zamiast obowiązkowej służby wojskowej, nawiązując do podobnych propozycji premiera Donalda Tuska.

20 września, w piątek rano estońskie służby odnotowały poważny incydent. Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii, pozostając tam przez około 12 minut. Co istotne, samoloty te nie posiadały planów lotu, ich transpondery były wyłączone, a piloci nie nawiązali dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego. Ten rażący brak poszanowania dla międzynarodowych zasad bezpieczeństwa lotniczego i suwerenności państwowej wzbudził zaniepokojenie w regionie i poza nim.

Paweł Jabłoński, pytany o możliwość zestrzelenia rosyjskich samolotów w podobnych sytuacjach, przypomniał o istniejących procedurach. Zgodnie z nimi, w przypadku wtargnięcia obcego statku powietrznego na terytorium państwa NATO, należy go przechwycić. Oznacza to, że samolot własny lub sojuszniczy powinien monitorować jego ruchy, wydawać polecenia opuszczenia przestrzeni powietrznej lub zmusić do lądowania. Jeśli polecenia nie są wykonywane, a sytuacja stwarza zagrożenie, istnieje procedura zestrzelenia.

Potrzeba rewizji procedur?

Polityk PiS-u podkreślił, że jeśli wojskowi uznają, iż obecne procedury są zbyt skomplikowane i utrudniają szybką reakcję, to "być może trzeba je zmienić". Dodał, że reakcja musi być adekwatna i zdecydowana, a państwa NATO muszą być przygotowane na powtarzające się rosyjskie prowokacje. Jabłoński wyraził przekonanie, że zestrzelenie rosyjskiego samolotu zgodnie z obowiązującymi procedurami nie spotkałoby się z protestem ze strony sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa, który zadeklarował gotowość USA do pomocy Polsce w przypadku eskalacji ze strony Rosji, oceniając to jako "bardzo dobry sygnał".

Obowiązkowa służba wojskowa

W rozmowie poruszono również temat przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje, że 50,5% badanych popiera ten pomysł. Paweł Jabłoński nie uważa jednak, aby było to najlepsze rozwiązanie. Zamiast obowiązkowej służby wojskowej, polityk opowiada się za powszechnymi, masowymi i dobrowolnymi szkoleniami wojskowymi. Przypomniał, że o podobnym pomyśle mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jabłoński poinformował również, że złożył interpelację poselską w sprawie programu dobrowolnych szkoleń wojskowych, na którą jeszcze nie otrzymał odpowiedzi.

