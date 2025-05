i Autor: Paweł Supernak, PAP

Nikt się nie spodziewał

Wpis Kaczyńskiego zaskoczył sieć. Chodzi o Nawrockiego

Jarosław Kaczyński publicznie wsparł Karola Nawrockiego, pisząc, że tylko jego prezydentura zapewni Polsce dobre relacje z USA. Wpis pojawił się niedługo po tym, jak politycy PiS zasugerowali, że to właśnie Nawrocki przekonał Trumpa do zniesienia restrykcji eksportowych na chipy. Tymczasem, jak pisaliśmy wcześniej, Reuters informował o tych planach już przed spotkaniem obu polityków. Co naprawdę wydarzyło się w Waszyngtonie?