Projekt ustawy Polski 2050 zakłada bezpłatną antykoncepcję dla młodych kobiet.

Refundacja ma objąć szerszy zakres środków antykoncepcyjnych, w tym wkładki i plastry.

Koszty bezpłatnej antykoncepcji dla kobiet pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekt nowelizacji ma na celu poprawę zdrowia kobiet i zwiększenie świadomości na temat antykoncepcji.

Polska 2050 przedstawia projekt ustawy darmowej antykoncepcji dla młodych kobiet

Posłowie partii Polska 2050 złożyli w Sejmie projekt nowelizacji dwóch ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Celem projektu jest wprowadzenie bezpłatnej antykoncepcji dla młodych kobiet oraz rozszerzenie refundacji dla starszych.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że sytuacja kobiet w Polsce uległa pogorszeniu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który doprowadził do "radykalizacji prawa aborcyjnego". Posłowie Polski 2050 argumentują, że nowela ma na celu zwiększenie ochrony zdrowia kobiet oraz umożliwienie im podejmowania bezpiecznych decyzji dotyczących prokreacji.

Co dokładnie zawiera projekt Polski 2050 dotyczący darmowej antykoncepcji?

Wnioskodawcy projektu stoją na stanowisku, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia kobiet jest niemożliwe bez odpowiedniej dostępności środków antykoncepcyjnych oraz świadomości kobiet na temat ich stosowania. Według nich, rzetelna wiedza o możliwych sposobach antykoncepcji powinna być przekazywana już w szkole.

Nowelizacja zakłada:

Bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych dla kobiet w wieku od 18 do 25 roku życia.

Rozszerzenie antykoncepcji objętej refundacją dla kobiet powyżej 25 lat, poprzez poszerzenie katalogu leków i wyrobów medycznych antykoncepcyjnych znajdujących się w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia.

Nowela zakłada także rozszerzenie środków antykoncepcyjnych o wkładki, plastry i iniekcje. Wnioskodawcy argumentują, że takie rozwiązanie zapewni powszechną dostępność do różnorodnych metod antykoncepcji.

Koszty antykoncepcji ma pokryć NFZ

Finansowaniem bezpłatnych środków antykoncepcyjnych ma zająć się Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na około 500 milionów złotych rocznie.

Projekt przewiduje, że recepty na bezpłatne środki antykoncepcyjne będą mogły wystawiać wszystkie osoby uprawnione w rozumieniu ustawy o świadczeniach. Dane o przepisanych lekach mają być weryfikowane w systemie informacji w ochronie zdrowia. Pomysłodawcy argumentują, że takie rozwiązanie jest uzasadnione, ponieważ leki i wyroby medyczne objęte projektem są objęte refundacją.

Zgodnie z projektem planowane wprowadzenie okresu przejściowego, w którym minister zdrowia ogłosi pierwszy wykaz uwzględniający bezpłatnie dostępne środki antykoncepcyjne w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

