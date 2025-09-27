Większość Polaków popiera zestrzeliwanie rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną NATO.

Sondaż Onetu ujawnia, że poparcie jest silniejsze wśród mężczyzn i osób starszych.

Premier Tusk wyraził gotowość do podjęcia decyzji o zestrzeleniach, ale pod warunkiem wsparcia sojuszników.

Incydenty naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce i drony nasilają napięcie w regionie.

Zdecydowana większość Polaków za zestrzeleniem rosyjskich myśliwców

Z sondażu przeprowadzonego przez agencję SW Research dla portalu Onet wynika, że aż 67% Polaków popiera zestrzeliwanie rosyjskich myśliwców, które naruszają przestrzeń powietrzną krajów członkowskich NATO. Przeciwnego zdania jest zaledwie 8,7% badanych, a 24,2% nie ma zdania lub trudno im się określić.

Ankietowani odpowiadali na pytanie: „czy Twoim zdaniem państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie myśliwce naruszające przestrzeń powietrzną krajów członkowskich?”.

Onet wskazuje, że za zestrzeleniem rosyjskich myśliwców częściej opowiadają się mężczyźni (73,4%) niż kobiety (61,3%). Poparcie rośnie również wraz z wiekiem – od 54,7% w grupie wiekowej do 24 lat do 70,3% wśród osób powyżej 50 lat. Te dane sugerują, że postrzeganie zagrożenia i akceptacja dla potencjalnych działań militarnych mogą być związane z płcią i doświadczeniem życiowym.

Badanie dla Onetu zostało przeprowadzone w dniach 23-24 września 2025 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów online (CAWI). Wzięło w nim udział 846 dorosłych Polaków, a próba była reprezentatywna ze względu na rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

NATO zgłasza gotowość do ostrych reakcji na naruszenie ich przestrzeni powietrznej

Napięcie w regionie wzrosło w ostatnich tygodniach w związku z kilkoma incydentami naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie siły powietrzne. W ubiegłym tygodniu trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej, pozostając tam przez około 12 minut. Z kolei w nocy z 9 na 10 września ponad 20 rosyjskich dronów wtargnęło w polską przestrzeń powietrzną, a kilka z nich zostało zestrzelonych przez myśliwce NATO.

Premier Donald Tusk oświadczył, że rząd jest gotowy do „każdej decyzji”, która ma na celu neutralizację potencjalnych zagrożeń, takich jak rosyjskie myśliwce. Zaznaczył jednak, że kluczowe jest uzyskanie wsparcia sojuszników przed podjęciem tak poważnych kroków. „Musimy mieć pewność, że nie będziemy w tym sami” – podkreślił premier Tusk.

We wtorek prezydent USA Donald Trump, zapytany o poparcie dla zestrzeliwania rosyjskich myśliwców przez NATO, odpowiedział twierdząco. Dodał jednak, że ewentualne wsparcie USA dla sojuszników w tej kwestii „zależy od okoliczności”.

