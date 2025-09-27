Kosiniak-Kamysz wbija szpilę Nawrockiemu? "Prezydent zaakceptował rządową ustawę"

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-09-27 14:03

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu przed zjazdem delegatów PSL stwierdził, że "rząd jest skuteczny". Jego zdaniem dowodem na to jest fakt, że Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o mrożeniu cen prądu, a nie rząd zatwierdził inicjatywę prezydencką.

Nawrocki, Kosiniak-Kamysz

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express, Art Service/Super Express
  • Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to rząd jest skuteczny, bo prezydent zaakceptował ustawę rządową ws. bonu ciepłowniczego.
  • Wicepremier przypomina, że prezydent podpisał również ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, co jest ważne dla rynku pracy.
  • Kosiniak-Kamysz zaznacza, że ograniczenie 800+ do pracujących cudzoziemców to zrealizowany postulat PSL

Prezes PSL podkreśla, że Nawrocki podpisał rządową ustawę o mrożeniu cen prądu

Podczas niedawnego zjazdu delegatów PSL w Katowicach, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do relacji między rządem a prezydentem. Kluczowym punktem odniesienia było podpisanie przez prezydenta ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu.

Kosiniak-Kamysz jednoznacznie stwierdził, że to rząd jest pomysłodawcą i realizatorem efektywnych rozwiązań. "To prezydent zaakceptował ustawę rządową, a nie my ustawę prezydencką" – podkreślił, dodając, że to dowód na skuteczność rządu.

Kosiniak-Kamysz: ograniczenie 800 plus do pracujących cudzoziemców było postulatem PSL

Wicepremier przypomniał również, że prezydent podpisał ustawę o szczególnej pomocy obywatelom Ukrainy. Zaznaczył, że ustawa ta jest kluczowa dla zapewnienia rąk do pracy w sektorach takich jak rolnictwo, usługi i handel, gdzie obywatele Ukrainy stanowią znaczną część pracowników. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że prezydent zaakceptował ustawy rządowe, co uważa za sukces rządu.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na fakt, że ograniczenie świadczenia 800+ do pracujących cudzoziemców jest realizacją postulatu zgłaszanego wcześniej przez PSL, jeszcze w czasach opozycji. Podkreślił, że cały pakiet ustaw podpisanych przez prezydenta to ustawy rządowe, a nie prezydenckie.

Prezes PSL odnosi się do obowiązkowych lekcji religii

W kontekście poparcia PSL dla skierowania do dalszych prac obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Stronnictwo podchodzi z szacunkiem do inicjatyw obywatelskich. Projekt ten zakłada wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych godzin religii lub etyki.

Wicepremier zaznaczył, że PSL będzie pracować nad tym projektem, wprowadzając ewentualne zmiany, ale z poszanowaniem wartości, z których ma on czerpać. Podkreślił, że w większości krajów Unii Europejskiej religia lub etyka są obecne w programach nauczania.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wypełnianie wolności konstytucyjnych rodziców w zakresie wychowania jest niezwykle ważne. Dodał, że obecny system z dwiema lekcjami nieobowiązkowymi „też dobrze działał, ale została dokonana zmiana”.

- Na tę zmianę jest pewna odpowiedź obywatelska, trzeba się nad nią pochylić. W tak skomplikowanej rzeczywistości, gdzie ludzie szukają oparcia w tradycji, w Bogu, w rodzinie - są niebezpieczne czasy - jest ogromny zwrot ku tym wartościom. To należy dać szansę, żeby nad takim projektem rozmawiać i PSL od zawsze mówiło, że w tych sprawach u nas każdy decyduje zgodnie z własnym sumieniem - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

