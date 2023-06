Wołoszański rozgryzł Putina?! "W 2022 Putin podążał drogą Hitlera, powielając jego błędy"

w pierwszym odcinku programu "Wojna według Wołoszańskiego" autor cyklu, Bogusław Wołoszański, już na początku zacytował słowa Putina z 24 lutego 2022 roku, a dotyczące Związku Radzieckiego i wybuchu II wojny światowej. Zdaniem Wołoszańskiego sztab Putina powtórzył błędy Hitlera sprzed lat. Dlaczego? Wołoszański opowiada, że Wermacht nie był gotowy do wojny a Hitlera ostrzegali przywódcy wojskowi. Widząc, że ich nie słucha i szykuje kraj do wojny, usiłowali w 1938 roku dokonać zamachu stanu i go usunąć, co się nie powiodło. - Wermacht nie był gotowy do wojny z Polską, okazało się to we wrześniu 1939 roku, gdy niemieckim oddziałom zaczęło brakować amunicji. 13 listopada 1930 roku dowództwo wojsk lądowych Wermachtu zleciło największemu koncernowi od amunicji natychmiastową budową fabryki prochu pod Bydgoszczą. Wołoszański pyta, "Dlaczego Hitler tak się spieszył i nie słuchał oficerów oraz ekonomistów, w tym prezesa banku centralnego?" I odpowiada: - Hitler wyjawił to przemawiając do oficerów w sierpniu 1939, mówiąc: "Nikt nie wie, jak długo będę żył, byłoby najlepiej by wojna nastąpiła teraz, a nie wtedy gdy ja i Mussolini będziemy o 5 lat starsi" - mówił Hitler.

Wołoszański analizuje przebieg wojny w Ukrainie: Putin podążał drogą Hitlera powielając jego błędy

Zdaniem Wołoszyńskiego: - W 2022 Putin podążał drogą Hitlera powielając jego błędy. Ale czy zdawał sobie z tego sprawę? Hitler kierował się wiernością dopuszczając ludzi do swojego grona, i zawiódł się na tym. Hitler był przywódcą niekompetentnym, z czego zdawał sobie sprawę i nie mieszał się do spraw gospodarczych czy finansowych. Sam zajmował się sprawami wojennymi, ale jego wiedza ograniczała się do doświadczeń z I wojny, w której był łącznikiem. A na co liczył Putin atakując Ukrainę w 2022? - zastanawia się autor programu. Bogusław Wołoszański wskazuje: - Na gigantyczną przewagę sił zbrojnych Rosji, na tak wielką przewagę, że Ukraina miała zostać pokonana i poddana władzy Kremla po kilkudniowych walkach.

