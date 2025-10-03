Wojsko na granicy z Niemcami. Znamy datę i powody decyzji

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-10-03 21:02

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o użyciu wojska na granicy. Żołnierze Sił Zbrojnych RP pomogą Straży Granicznej w zabezpieczeniu granicy z Niemcami i Litwą. Znamy dokładne terminy i powody tych działań. Podobną decyzję podjął premier Donald Tusk.

Nawrocki reaguje na krytykę Konfederacji. Rozsądnie realizuję to, co zapowiadałem

i

Autor: Adam Warżawa/ PAP
  • Prezydent Nawrocki zdecydował o użyciu Sił Zbrojnych RP do pomocy Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r.
  • Premier Tusk podpisał zarządzenie o wsparciu Straży Granicznej przez Żandarmerię Wojskową na granicy z Niemcami, również od 5 października 2025 r.
  • Decyzje te są odpowiedzią na zagrożenie nielegalną imigracją i mają zapewnić nienaruszalność granic oraz bezpieczeństwo publiczne.
  • Kontrole graniczne z Niemcami i Litwą, wprowadzone w lipcu, zostaną przedłużone do 4 kwietnia 2026 r., co oznacza, że żołnierze będą wspierać Straż Graniczną w 63 miejscach kontrolnych

Kiedy wojsko pomoże Straży Granicznej na granicy?

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w piątek o kluczowej decyzji głowy państwa. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Straży Granicznej. Działania te mają na celu wzmocnienie ochrony polskich granic. Dokument, który został opublikowany w Monitorze Polskim, precyzyjnie określa ramy czasowe i zakres wsparcia.

Zgodnie z komunikatem BBN: „Od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz z Republiką Litewską”.

Jaką rolę odegra Żandarmeria Wojskowa?

Niemal równolegle z decyzją prezydenta, działania wspierające Straż Graniczną zarządził szef rządu. Również premier Donald Tusk postanowił o użyciu Żandarmerii Wojskowej do pomocy SG na granicy z Niemcami, co ma związek z zagrożeniem nielegalną imigracją. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej rozpoczną swoje działania 5 października 2025 r. i będą wspierać pograniczników do czasu obowiązywania tymczasowej kontroli granicznej.

W zarządzeniu opublikowanym w Monitorze Polskim czytamy, że pomoc jest udzielana „w związku z możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa lub porządku publicznego z uwagi na wystąpienie poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec”.

Dlaczego kontrole na granicy zostały przedłużone?

Decyzje prezydenta i premiera są bezpośrednią konsekwencją wcześniejszych kroków podjętych przez rząd. W środę szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie o ponownym przedłużeniu tymczasowej kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Nowe przepisy wejdą w życie 5 października i przedłużą kontrole o kolejne pół roku, aż do 4 kwietnia 2026 r.

Według rządu tymczasowa kontrola na granicy z Niemcami i Litwą jest konieczna, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów. Pierwsze kontrole wprowadzono już 7 lipca, a następnie przedłużano. Obecnie na granicy polsko-niemieckiej funkcjonariusze prowadzą wyrywkowe kontrole w 50 wyznaczonych miejscach, a na granicy z Litwą w 13. W działaniach tych Straż Graniczną wspierają funkcjonariusze policji oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

